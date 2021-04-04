Вместо пивной дети Майской Горки получат новый борцовский зал

В помещениях на ул. Полины Осипенко, 3, к. 1 начался капитальный ремонт. Здесь вместо питейного заведения разместится зал для занятий борьбой спортшколы № 6. Ход работ проверили заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата Денис Лапин и депутат областного собрания Александр Фролов.
Помещения были переданы спортшколе № 6 два года назад. Совместно с управлением физкультуры и спорта и региональным отделением федерации борьбы был разработан эскиз будущего зала, а затем подготовлен проект капремонта.
Приступить к работе удалось благодаря поддержке губернатора Александра Цыбульского: из резервного фонда регионального правительства выделено 1,5 млн рублей. Такую же сумму спортшкола получила по результатам областного конкурса в виде субсидии. Городской бюджет также добавил 1,5 млн рублей. К социально значимому проекту не остался безучастным и бизнес – благотворительный фонд «Аквилон» выделает более 1,5 млн рублей на работы по устройству системы отопления и электроснабжения в обновленном зале.
- Мы активно сотрудничаем с администрацией Архангельска в рамках программ модернизации объектов социальной сферы и благоустройства дорог, тротуаров, мест общественного пользования. Округ Майская Горка - динамично развивается, застраивается. Новые помещения для занятий спортом будут очень востребованы. Поэтому помимо средств резервного фонда мы привлекаем на этот объект и внебюджетные средства, - отметил Александр Фролов.
На объекте уже работает две подрядных организации, которые занимаются разными видами работ. После ремонта в зале откроется отделение спортивной школы № 6, у которой есть подобные залы в Соломбале и Северном округе.
- У детей и подростков, которые проживают в округе Майская горка, уже в этом году появится возможность заниматься спортивной борьбой. Для этого есть квалифицированный тренерский состав, будет и должным образом оборудованное помещение, - отметил заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата Денис Лапин.
В здании на ул. Полины Осипенко, 3, к. 1 есть пустующие площади. Ранее здесь размещался тренажерный зал, но арендатор освободил помещения. Их планируется также передать спортшколе № 6 для открытия в следующем году второго спортивного зала.