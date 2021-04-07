68 человек пострадали коронавирусом в Архангельской области за сутки

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровело 45 человек.
А вот заболели жители следующих населенных пунктов региона:
- 15 архангелогородцев;
- 12 жителей Устьянского района;
- 9 новых случаев выявлено в Приморском районе (Соловецкие острова);
- 8 — в Котласе;
- 7 — в Северодвинске (один из заболевших — сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА) и Вельском районе;
- по 2 — в Новодвинске, Каргопольском и Плесецком районах;
- по одному — в Мирном, а также в Коношском, Красноборском и Няндомском районах.