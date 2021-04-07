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68 человек пострадали коронавирусом в Архангельской области за сутки

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровело 45 человек.

А вот заболели жители следующих населенных пунктов региона:

  • 15 архангелогородцев; 
  • 12 жителей Устьянского района; 
  • 9 новых случаев выявлено в Приморском районе (Соловецкие острова);
  • 8 — в Котласе; 
  • 7 — в Северодвинске (один из заболевших — сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА) и Вельском районе;
  • по 2 — в Новодвинске, Каргопольском и Плесецком районах;
  • по одному — в Мирном, а также в Коношском, Красноборском и Няндомском районах.
22 май 13:51 | : Будни

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