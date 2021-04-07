Администрация Архангельска обещала жильцам дома №8 по Гагарина восстановить крышу в кратчайшие сроки

После пожара в 4-этажном общежитии состоялось заседание комиссии по ЧС. На нем было принято решение о введении режима повышенной готовности, и началась подготовка сметной документации для проведения ремонта крыши. Сейчас специалисты уже занимаются демонтажем поврежденных пожаром элементов кровли. Средства выделены из резервного фонда города по поручению главы Архангельска Дмитрия Морева.
В соответствии с графиком на демонтаж потребуется около 3 недель. Одновременно, вслед за освобождением участков крыши от прогоревшего покрытия, начнется страпиловка. Таким образом, процесс демонтажа и монтажа будут вестись параллельно, чтобы сократить сроки проведения ремонта. Работать специалисты будут в две смены.
Департамент городского хозяйства также поставил задачу перед управляющей компании - восстановить пострадавшие при пожаре элементы внутридомовых сетей в рамках текущего ремонта.