Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Константин Щемелинин: Танк как боевая машина... прошлого

Танк представляет собой передвижную пушку, защищенную броней. В качестве вспомогательного оружия танк имеет пулемет.

Пушка – это основа для любого танка. Танк без орудия – это передвижной пулемет, а пулемет – это распространенное оружие пехоты, поэтому танк без пушки не нужен.

Броня (обычная и динамическая), гусеничное шасси, всевозможные комплексы защиты или осмотра местности, а также системы связи – это все вспомогательные системы, служащие для одной-единственной цели: обеспечить функционирование и сохранность орудия.

Танк был создан во время Первой мировой войны с целью борьбы с пехотой. С этой функцией танки справлялись более-менее успешно.

Перед началом Второй мировой войны танки создавались для борьбы с пехотой (например, советские Т-18 и БТ-26, а также немецкие Pz.II и Pz.III), но позже стали более универсальными, получив возможность атаковать также и другие танки, и опорные пункты противника (например, советские Т-34, КВ и ИС, а также немецкие Pz.IV, Pz.V «Пантера» и Pz.VI «Тигр»). Именно во время Второй мировой войны танки, сведенные в танковые дивизии, обрели стратегическое значение, позволившее осуществлять глубокие прорывы обороны противника с целью последующего окружения.

В целом, в период от начала Первой до конца Второй мировой войны, танки имели превосходство над пехотой: пушка позволяла атаковать живую силу с дальних расстояний, броня и гусеничное шасси были неуязвимы для стрелкового оружия. Что могла противопоставить пехота танку? Только противотанковые ружья, ручные гранаты, бутылки с зажигательной смесь и мины, то есть ручное оборонительное оружие малого радиуса действиям со слабой поражающей способностью.

После Второй мировой войны пехота получила в свое распоряжение РПГ и ПТУРС, поэтому смогла успешно бороться с танками самостоятельно, без помощи противотанковой артиллерии, вот почему в войнах во второй половине ХХ века танки значительной роли уже не играли.

Современная пехота уже далеко не такая, какой была в период расцвета танковой мощи:

  1. Пехотинцы имеют средства индивидуальной защиты (бронежилеты, каски и так далее), то есть каждый солдат оказывается укрытым в мини-крепости.
  2. Пехота имеет реактивные средства, поражающие цели в радиусе до 5 км по горизонтали (ПТРК) и по вертикали (ПЗРК), то есть на дистанции прямой видимости пехота имеет возможность поражать все типы целей, включая воздушные и наземные бронированные.
  3. Пехота может успешно бороться с танками огнем из РПГ, ПТРК, а также использованием БПЛА.

Возникает вопрос: зачем нужен танк на современном поле боя, если он не имеет превосходства над пехотой?

Ответ такой – незачем.

Танк на современном поле боя не нужен.

Однако танки еще могут успешно применяться в текущих военных конфликтах со слабым противником, не обладающим достаточным количеством РПГ, ПТРК и БПЛА.

Периодизация истории танков

Стадия №1. Создание и первый опыт применения.

Период Первой мировой войны.

Стадия №2. Танк – основа для стратегических операций.

Период до и во время Второй мировой войны.

Стадия №3. Танк – вспомогательное средство ведения боя.

Период времени после Второй мировой войны и до начала эпохи широкого использования БПЛА.

Стадия №4. Постепенно исчезновение танка с поля боя.

Период времени с началом эпохи массового использования БПЛА.

В настоящее время, в 2020-х годах, происходит широкое внедрение беспилотных летательных аппаратов в разных армиях мира, поэтому танк находится в конце своего этапа №3. Когда БПЛА станет столь же обычным оружием пехоты как РПГ или ПТРК, тогда историческое время танка на поле боя закончится.

Константин Щемелинин, крымский писатель  

16 март 13:05 | : Будни

Главные новости


«Морозным паром страстно поперхнувшись». Женщинам посвящается
Александр Цыбульский: Области нужно новое жилье, коммерческое в том числе

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2021 (153)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)

Деньги


все материалы
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20