Константин Щемелинин: Танк как боевая машина... прошлого

Танк представляет собой передвижную пушку, защищенную броней. В качестве вспомогательного оружия танк имеет пулемет.
Пушка – это основа для любого танка. Танк без орудия – это передвижной пулемет, а пулемет – это распространенное оружие пехоты, поэтому танк без пушки не нужен.
Броня (обычная и динамическая), гусеничное шасси, всевозможные комплексы защиты или осмотра местности, а также системы связи – это все вспомогательные системы, служащие для одной-единственной цели: обеспечить функционирование и сохранность орудия.
Танк был создан во время Первой мировой войны с целью борьбы с пехотой. С этой функцией танки справлялись более-менее успешно.
Перед началом Второй мировой войны танки создавались для борьбы с пехотой (например, советские Т-18 и БТ-26, а также немецкие Pz.II и Pz.III), но позже стали более универсальными, получив возможность атаковать также и другие танки, и опорные пункты противника (например, советские Т-34, КВ и ИС, а также немецкие Pz.IV, Pz.V «Пантера» и Pz.VI «Тигр»). Именно во время Второй мировой войны танки, сведенные в танковые дивизии, обрели стратегическое значение, позволившее осуществлять глубокие прорывы обороны противника с целью последующего окружения.
В целом, в период от начала Первой до конца Второй мировой войны, танки имели превосходство над пехотой: пушка позволяла атаковать живую силу с дальних расстояний, броня и гусеничное шасси были неуязвимы для стрелкового оружия. Что могла противопоставить пехота танку? Только противотанковые ружья, ручные гранаты, бутылки с зажигательной смесь и мины, то есть ручное оборонительное оружие малого радиуса действиям со слабой поражающей способностью.
После Второй мировой войны пехота получила в свое распоряжение РПГ и ПТУРС, поэтому смогла успешно бороться с танками самостоятельно, без помощи противотанковой артиллерии, вот почему в войнах во второй половине ХХ века танки значительной роли уже не играли.
Современная пехота уже далеко не такая, какой была в период расцвета танковой мощи:
Возникает вопрос: зачем нужен танк на современном поле боя, если он не имеет превосходства над пехотой?
Ответ такой – незачем.
Танк на современном поле боя не нужен.
Однако танки еще могут успешно применяться в текущих военных конфликтах со слабым противником, не обладающим достаточным количеством РПГ, ПТРК и БПЛА.
Периодизация истории танков
Стадия №1. Создание и первый опыт применения.
Период Первой мировой войны.
Стадия №2. Танк – основа для стратегических операций.
Период до и во время Второй мировой войны.
Стадия №3. Танк – вспомогательное средство ведения боя.
Период времени после Второй мировой войны и до начала эпохи широкого использования БПЛА.
Стадия №4. Постепенно исчезновение танка с поля боя.
Период времени с началом эпохи массового использования БПЛА.
В настоящее время, в 2020-х годах, происходит широкое внедрение беспилотных летательных аппаратов в разных армиях мира, поэтому танк находится в конце своего этапа №3. Когда БПЛА станет столь же обычным оружием пехоты как РПГ или ПТРК, тогда историческое время танка на поле боя закончится.
Константин Щемелинин, крымский писатель