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Почему россияне тормозят с вакцинацией от COVID?

Россияне, не желающие делать прививку от COVID-19, чаще всего ждут результатов более детальных исследований, а также гарантий безопасности и эффективности вакцины. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, не делавших прививку от коронавирусной инфекции.

В России прошла процедуру регистрации третья вакцина «КовиВак» производства Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им.Чумакова. Однозначно готов вакцинироваться сегодня каждый десятый россиянин, скорее готовы еще 19%. 41% опрошенных однозначно не хочет прививаться, 3 из 10 скорее против.

Очевидно, что с распространением вакцинации число желающих прививаться будет снижаться: те, кто очень хотел, уже сделали себе прививку. В середине января однозначно и скорее готовых к вакцинации было 40%, сейчас — 29%.

Среди мужчин, которые еще не вакцинировались, однозначно или скорее готов привиться почти каждый третий (32%), среди женщин — каждая четвертая (25%). Самую высокую же готовность к вакцинации демонстрируют россияне старше 45 лет (39%).

SuperJob выяснил, можно ли мотивировать тех, кто в отсутствии противопоказаний, не переболев и не имея антител к вирусу, против прививок от COVID-19. Каждый второй из них не будет делать прививку ни под каким предлогом. 14% нужно время: они ждут результатов исследований на большой статистической выборке. Еще 8% необходимы гарантии безопасности и эффективности вакцины. 4% сделают прививку только в случае, если она будет обязательной для всех. 3% в шутку ли, всерьез ли ждут денежного вознаграждения. 2% россиян мотивирует к вакцинации положительный пример со стороны родных и близких. 2% ждут выхода в гражданский оборот новых отечественных и зарубежных разработок. Наличие преимущества при трудоустройстве, необходимость для выезда за рубеж, признание российских прививок международными медицинскими организациями и вакцинация власть имущих мотивируют сделать прививку по 1% россиян.

26 февраль 08:32 | : Будни

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