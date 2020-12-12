Коронавирус в Поморье накрыл еще 149 человек

По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 53 человека (всего вылечились 51 562 человека), в то же время были выявлены 149 новых случаев инфекции.
Среди новых заболевших:
- 36 архангелогородцев;
- 20 жителей Мезенского района;
- 19 северодвинцев;
- 16 новых случаев выявлено в г. Котласе;
- по 14 — в Вельском и Плесецком районах;
- 10 — в Пинежском районе;
- 8 — в г. Новодвинске;
- 6 — в г. Мирном;
- 2 — в Приморском районе;
- по 1 — в г. Коряжме, а также в Каргопольском, Котласском и Шенкурском районах.