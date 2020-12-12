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Коронавирус в Поморье накрыл еще 149 человек

По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 53 человека (всего вылечились 51 562 человека), в то же время были выявлены 149 новых случаев инфекции.

Среди новых заболевших: 

  • 36 архангелогородцев; 
  • 20 жителей Мезенского района; 
  • 19 северодвинцев; 
  • 16 новых случаев выявлено в г. Котласе; 
  • по 14 — в Вельском и Плесецком районах; 
  • 10 — в Пинежском районе; 
  • 8 — в г. Новодвинске; 
  • 6 — в г. Мирном; 
  • 2 — в Приморском районе; 
  • по 1 — в г. Коряжме, а также в Каргопольском, Котласском и Шенкурском районах.

 

23 февраль 16:08 | : Будни

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