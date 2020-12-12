Валентина Сырова: Дорогие наши мужчины

Уважаемые архангелогородцы!
От имени депутатов Архангельской городской Думы примите искренние поздравления с праздником мужества и патриотизма!
23 февраля объединяет тех, кому небезразлична судьба России. Всех, кто защищает границы Родины, обеспечивает мир, кто делает вклад в стабильность и авторитет нашего государства, а также ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и участников локальных конфликтов. Быть защитником Отечества - значит отстаивать интересы страны и сохранять тепло домашнего очага.
Доблесть и честь, мужество и разум - качества, которые присущи настоящим мужчинам. Тем, кто не представляет своей жизни без ответственности за здоровье и спокойствие других, кому понятен смысл слов «честь» и «долг», кто общественные интересы ставит выше личных.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, удачи и мирного неба над головой!
Председатель Архангельской городской Думы В.В.Сырова