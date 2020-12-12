Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск закупает автобусы, удобные для инвалидов-колясочников

Первый автобус удлинённой версии 8,8 метров Вектор NEXT «Доступная среда» начал обслуживать пассажиров маршрута № 44 три месяца назад. Хорошо себя зарекомендовал, и перевозчиком принято решение о закупке еще одного такого транспортного средства.

 

Данная модель городского автобуса оборудована низкопольной задней площадкой, системой наклона автобуса в сторону посадки пассажиров, электронными табло и автоматической системой объявления остановок, местом для крепления инвалидной коляски. Также применена система фиксации автобуса на остановке при открытых пассажирских дверях: транспортное средство не может тронуться с места, пока дверь не будет закрыта (осталось маломобильному гражданину без проблем доехать до автобусной остановки – прим. ред.).  

- Мы взяли удлиненную модель «на пробу» и выпустили на линию 4 ноября. Опыт оказался положительным: хорошие отзывы получаем и от водителей, и от пассажиров. У официального дилера уже есть машины 2021 года выпуска - мы заказали такой автобус. Он красного цвета и прибудет в Архангельск в апреле, - рассказал руководитель предприятия-перевозчика Александр Волконитин.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

19 февраль 15:01 | : Будни

Главные новости


РеваншИдиотизм в Архангельске. Что «может повторить» депутат Дятлов?
Вся правда о квартале 100

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2021 (214)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20