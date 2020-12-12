Архангельск закупает автобусы, удобные для инвалидов-колясочников

Первый автобус удлинённой версии 8,8 метров Вектор NEXT «Доступная среда» начал обслуживать пассажиров маршрута № 44 три месяца назад. Хорошо себя зарекомендовал, и перевозчиком принято решение о закупке еще одного такого транспортного средства.
Данная модель городского автобуса оборудована низкопольной задней площадкой, системой наклона автобуса в сторону посадки пассажиров, электронными табло и автоматической системой объявления остановок, местом для крепления инвалидной коляски. Также применена система фиксации автобуса на остановке при открытых пассажирских дверях: транспортное средство не может тронуться с места, пока дверь не будет закрыта (осталось маломобильному гражданину без проблем доехать до автобусной остановки – прим. ред.).
- Мы взяли удлиненную модель «на пробу» и выпустили на линию 4 ноября. Опыт оказался положительным: хорошие отзывы получаем и от водителей, и от пассажиров. У официального дилера уже есть машины 2021 года выпуска - мы заказали такой автобус. Он красного цвета и прибудет в Архангельск в апреле, - рассказал руководитель предприятия-перевозчика Александр Волконитин.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)