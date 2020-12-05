САФУ все-таки «проглотит» архангельскую «Рыбку»

Архангельский морской рыбопромышленный техникум (в просторечии – «Рыбка») войдет в состав САФУ. Окончательное решение об этом было оформлено в виде Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №90 от 11 февраля 2021 года.
Сегодня в САФУ состоялось совещание, в котором приняли участие ректор САФУ Елена Кудряшова, врио ректора МГТУ Светлана Дергач, а также представители АМРТ. Представители двух вузов и техникума обсудили дорожную карту процесса перехода АМРТ в состав САФУ.
- Важно, чтобы реорганизация не отразилась на образовательном процессе, преподавательском коллективе и учащихся,- отметила Елена Кудряшова.- Курсанты переводятся в САФУ или, если это выпускной курс, в МГТУ, а сотрудники и преподаватели должны “бесшовно” перейти на работу в университет.
Ректор особо подчеркнула, что весь преподавательский состав перейдет в САФУ на тех же условиях, что действовали в филиале МГТУ.
- С коллективом Архангельского морского рыбопромышленного техникума мы запланировали отдельную встречу, где не только подробно расскажем о реорганизации техникума и включении его в структуру САФУ, но и обсудим планы развития,- рассказала Елена Кудряшова.- Уже дано поручение коллегам подготовить свои предложения. Встреча пройдет в начале марта.
Вопрос о передаче АМРТ был инициирован руководством Мурманского государственного технического университета в 2018 году, когда ректор МГТУ обратился Минобрнауки России с ходатайством о закрытии АМРТ ввиду его финансово-экономической неэффективности. Уже тогда стоял вопрос о передаче «рыбки» под крылышко САФУ.
Однако событие не состоялось, вследствии чего бывший руководитель техникума Олег Заболотский подал в отставку. Причин называлось несколько – от отсутствия у САФУ аккредитации на преподавание по нескольким специальностям до наличия финансовых проблем у «поглотителя». Маячила перспектива полной ликвидации АМРТ.
Видимо, сегодня проблемы решены. Ну и слава богу…