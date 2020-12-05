Еще 186 COVIDов в статистику Архангельской области

По данным регионального оперштаба, за минувшие 24 часа в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 196 человек. А всего с начала пандемии вылечились 50466 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.
В то же время было выявлено 186 новых случаев инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
Кроме того, в статистику включены два завозных случая: вирус выявлен у жителей Краснодарского и Приморского краёв, прибывших в Поморье.