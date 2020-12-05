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Еще 186 COVIDов в статистику Архангельской области

По данным регионального оперштаба, за минувшие 24 часа в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 196 человек. А всего с начала пандемии вылечились 50466 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона. 

В то же время было выявлено 186 новых случаев инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 47 архангелогородцев; 
  • 24 жителя Плесецкого района; 
  • 23 северодвинца (2 из них — сотрудники градообразующих предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 20 жителей Котласа и Котласского района (11 и 9 случаев соответственно); 
  • 19 новых случаев выявлено в Новодвинске; 
  • по 10 — в Вельском и Холмогорском районах; 
  • 7 — в Каргопольском районе; 
  • 6 — в Виноградовском; 
  • 5 — в Устьянском; 
  • 4 — в Мирном; 
  • по 3 — в Мезенском и Няндомском районах; 
  • по 1 — в Коряжме, а также в Коношском и Красноборском районах.

Кроме того, в статистику включены два завозных случая: вирус выявлен у жителей Краснодарского и Приморского краёв, прибывших в Поморье.

16 февраль 14:34 | : Будни

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