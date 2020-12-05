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По шажочку вниз – 189 новых случаев COVID в Поморье

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 81 человек. А всего с начала пандемии вылечились 50270 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.

В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 189 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 46 архангелогородцев; 
  • 37 северодвинцев (12 из них — сотрудники градообразующих предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 16 жителей Котласа; 
  • по 13 новых случаев выявлено в Новодвинске и Мезенском районе; 
  • по 10 — в Мирном и Плесецком районе; 
  • по 9 — в Лешуконском и Пинежском районах; 
  • по 6 — в Приморском и Шенкурском районах; 
  • по 3 — в Верхнетоемском, Каргопольском, Онежском и Холмогорском районах; 
  • 2 — в Вельском районе.
15 февраль 17:20 | : Будни

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