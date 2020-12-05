По шажочку вниз – 189 новых случаев COVID в Поморье

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 81 человек. А всего с начала пандемии вылечились 50270 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.
В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 189 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 46 архангелогородцев;
- 37 северодвинцев (12 из них — сотрудники градообразующих предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 16 жителей Котласа;
- по 13 новых случаев выявлено в Новодвинске и Мезенском районе;
- по 10 — в Мирном и Плесецком районе;
- по 9 — в Лешуконском и Пинежском районах;
- по 6 — в Приморском и Шенкурском районах;
- по 3 — в Верхнетоемском, Каргопольском, Онежском и Холмогорском районах;
- 2 — в Вельском районе.