На четыре меньше, чем вчера. Динамика заражаемости COVID-19 в Архангельской области

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья подхватили коронавирус 227 человек (во вчерашней сводке 231).
Среди новых заболевших:
- 63 архангелогородца;
- 48 северодвинцев (13 из них — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);
- 31 житель Вельского района;
- по 17 новых случаев выявлено в Плесецком и Холмогорском районах;
- 15 — в Новодвинске;
- 13 — в Котласе и Котласском районе (10 и 3 случая соответственно);
- 6 — в Коношском районе;
- по 4 — в Мезенском и Пинежском районах;
- по 3 — в Приморском и Устьянском районах;
- 2 — в Мирном;
- 1 — в Шенкурском районе.
Но и выздоровели только 28…