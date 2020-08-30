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На четыре меньше, чем вчера. Динамика заражаемости COVID-19 в Архангельской области

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья подхватили коронавирус 227 человек (во вчерашней сводке 231).

Среди новых заболевших:

  • 63 архангелогородца; 
  • 48 северодвинцев (13 из них — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА); 
  • 31 житель Вельского района;
  • по 17 новых случаев выявлено в Плесецком и Холмогорском районах; 
  • 15 — в Новодвинске; 
  • 13 — в Котласе и Котласском районе (10 и 3 случая соответственно); 
  • 6 — в Коношском районе; 
  • по 4 — в Мезенском и Пинежском районах; 
  • по 3 — в Приморском и Устьянском районах; 
  • 2 — в Мирном; 
  • 1 — в Шенкурском районе.

Но и выздоровели только 28…

08 февраль 16:18 | : Будни

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