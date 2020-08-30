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Служебные романы: выбирай себе по чину

Те, у кого случались служебные романы, чаще других склонны видеть в них пользу для общего дела, особенно если речь идет о союзе между коллегами, а не руководителем и подчиненным. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, помогают или мешают работе служебные романы, опросив 1000 менеджеров по персоналу и 1600 экономически активных россиян, имеющих опыт работы, из всех округов страны.

Больше половины работодателей (51%) уверены, что служебные романы между коллегами мешают работе. Если же речь идет о романтических отношениях между руководителями и подчиненными, то в их негативном влиянии на общее дело убеждены почти две трети менеджеров по персоналу (65%). Из-за возникновения романтических отношений зачастую нарушается привычная корпоративная иерархия, что может отразиться на принятии значимых бизнес-решений, делятся наблюдениями опрошенные. Не редкостью являются и ситуации, когда следствием служебного романа является потеря для компании одного из сотрудников, решившего уволиться, чтобы не быть объектом сплетен.

В том, что романтические отношения между коллегами никак не влияют на работу, уверен каждый четвертый работодатель (24%). Заметно реже так говорят о служебных романах между руководителями и подчиненными (13%).

Лишь 7% работодателей считают, что служебные романы между коллегами помогают работе, 6% опрошенных разделяют такую позицию и в отношении романтических союзов между начальниками и подчиненными.

Экономически активные россияне относятся к служебным романам в целом чуть менее негативно, чем работодатели. В том, что связь между коллегами мешает работе, убеждены 45% опрошенных. Чаще так думают женщины (50% против 42% среди мужчин), а также респонденты, у которых не было романтических отношений в рабочем коллективе (49%). По мнению 22% россиян, служебные романы между коллегами никак не влияют на работу. Среди тех, у кого в прошлом был подобный опыт, такая позиция намного популярнее (39%). Еще 7% опрошенных уверены, что служебные романы между коллегами помогают работе, причем такая точка зрения в три раза больше распространена среди россиян, имевших личные отношения с кем-то из коллег (20%).

О том, что романы между руководителями и подчиненными мешают работе, россияне говорят чуть чаще: так считает 54% опрошенных. По наблюдениям 14% респондентов, отношения между начальником и рядовым сотрудником не влияют на работу, причем среди тех, кто имеет опыт служебного романа, так считают 22%. Лишь 6% россиян думают, что романтический союз между руководителем и подчиненным положительно влияет на бизнес. Впрочем, среди тех, кто когда-то находился внутри подобной ситуации, такая точка зрения встречается почти в три раза чаще (17%).

За 11 лет работодатели, и работники стали реже говорить, что служебные романы между коллегами помогают работе (по 12% в 2010 году и по 7% сегодня). В то же время среди представителей компаний стало более распространено мнение, что отношения между сослуживцами никак не сказываются на выполнении обязанностей (13% в 2010 году и 24% сегодня).

01 февраль 07:30 | : Будни

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