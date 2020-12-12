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Если ты собрался в путь, справку о ковиде не забудь

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил свежий список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России. Рассказываем, нужно ли приезжим соблюдать самоизоляцию и потребуется ли справка об отсутствии COVID-19. Данные собраны по официальным документам и актуальны на 29 января.

В большинстве регионов сейчас нет строгих ограничений для туристов из России. Полный список таких регионов, куда можно спокойно ехать, вы найдёте по ссылке.

 

Однако в ряде регионов есть нюансы, на которые стоит обратить внимание:

 

  • Республика Алтай: прибывшие из других регионов и стран должны сообщить о себе, им рекомендован карантин 14 дней.
  • Амурская область: прибывшие из-за рубежа должны соблюдать карантин 14 дней.
  • Архангельская область: иностранцы, прибывающие с рабочей целью, должны проходить 14-дневный карантин. Прибывающим на территорию сельского поселения Соловецкое Приморского муниципального района Архангельской области, необходимо иметь документ об отсутствии COVID-19.
  • Республика Башкортостан: карантин для прибывших на работу в регион.
  • Республика Бурятия: для прибывших на работу в регион предусмотрен карантин, или нужно иметь ПЦР-тест.
  • Владимирская область: жители региона, вернувшиеся из других регионов, должны сообщить о себе.
  • Волгоградская область: для иностранцев, прибывшим с целью работы, — самоизоляция 14 дней.
  • Забайкальский край: прибывшие из других регионов должны сообщать о себе.
  • Ивановская область: прибывшие в регион должны предоставить ПЦР-тест или пройти карантин 14 дней.
  • Калининградская область: прибывшим по суше и воздуху нужен тест ПЦР.
  • Республика Калмыкия: прибывшие из других регионов и стран обязаны соблюдать карантин 14 дней (однако, по информации Туту.ру, требование не соблюдается).
  • Камчатский край: для прибывших из других стран с целью работы — карантин 14 дней. Прибывшим из других регионов нужен тест ПЦР.
  • Республика Карачаево-Черкесия: прибывшие из регионов РФ должны сообщить о себе.
  • Республика Карелия: прибывшие из других регионов РФ должны сообщить о себе. Для прибывших с целью работы — тест ПЦР.
  • Красноярский край: обязательный карантин 14 дней для прибывших в аэропорт Норильска из других регионов. Въезд граждан на территорию г. о. Минусинск и Минусинского района осуществляется через контрольный пункт на участке автомобильной дороги Р-257 «Енисей» км 425.
  • Магаданская область: для прибывших из других регионов с целью работы — самоизоляция. Въезд в муниципальное образование Северо-Эвенский городской округ только при наличии отрицательного теста на COVID-19.
  • Республика Мордовия: для прибывших из зарубежных стран по суше и для иностранцев, прибывших с целью работы, — 14-дневный карантин.
  • Мурманская область: для заселения в санаторно-курортные организации требуется ПЦР-тест.
  • Ненецкий автономный округ: прибывшим из других регионов — тест ПЦР или карантин 14 дней.
  • Нижегородская область: для прибывающих из-за границы по воздуху — ПЦР-тест, для остальных — карантин.
  • Новосибирская область: для прибывших из других стран по суше — карантин 14 дней.
  • Оренбургская область: прибывшие из других регионов должны сдать тест ПЦР или самоизолироваться на 14 дней. Иностранцам, въезжающим на территорию Оренбургской области с приграничной территории Казахстана, нужен тест ПЦР, или надо самоизолироваться до получения отрицательного результата теста на COVID-19.
  • Орловская область: для прибывающих из-за границы — самоизоляция 14 дней.
  • Пензенская область: для прибывших из других регионов или стран — тест ПЦР.
  • Пермский край: 14-дневный карантин для иностранцев и прибывающих в Пермский край с целью работы и учёбы.
  • Приморский край: прибывшим в регион необходимо сообщить о себе.
  • Республика Саха (Якутия): прибывшим в регион с целью работы — карантин 14 дней.
  • Севастополь: для прибывших из других регионов с целью размещения в гостиницах — тест ПЦР. Для иностранцев, прибывших с целью работы, — карантин.
  • Смоленская область: прибывшим из других регионов сообщить о себе, тест ПЦР или самоизоляция 14 дней.
  • Ставропольский край: самоизоляция 14 дней или ПЦР-тест для прибывших из других регионов (кроме лиц, следующих на санаторно-курортное лечение).
  • Томская область: прибывшие в регион должны сообщить о себе.
  • Ульяновская область: прибывшие из других регионов должны сообщить о себе.
  • Чеченская Республика: прибывшие из других регионов должны сообщить о себе и иметь отрицательный тест ПЦР.
  • Чукотский автономный округ: прибывшие должны иметь справку об отсутствии COVID-19 или пройти экспресс-тестирование. Прибывающие в международный аэропорт Анадырь (Угольный) им. Ю.С. Рытхэу, аэропорты Кепервеем (Билибино), Певек и следующие в другие населённые пункты Чукотского автономного округа в обязательном порядке в аэропорту проходят экспресс-тестирование на определение антител IgM и IgG.
  • Ямало-Ненецкий автономный округ: прибывшие из других регионов должны иметь ПЦР-тест (кроме жителей Ямало-Ненецкого АО).
30 январь 07:58 | : Будни

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