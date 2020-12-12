ОНФ борется за покой жителей Архангельска, уставших от грязи и шума стройки

После обращения активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта в прокуратуру Архангельска была проведена проверка организации строительной площадки на земельном участке в округе Майская горка областного центра. По результатам проверки инспекцией госстройнадзора доводы общественников подтвердились, в связи с чем вынесены постановления строительным компаниям о назначении штрафов в размере 100 тыс. руб.
Напомним, земельный участок на улице Федора Абрамова предоставлен ООО «ЭкоСтройТранс» в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта по распоряжению губернатора Архангельской области в 2017 г. Разрешение на строительство администрация города выдала в августе 2020-го, с тех пор жители трех соседних многоквартирных домов в прямом смысле потеряли покой. Со своей проблемой они пришли в региональное отделение ОНФ. Как рассказали жильцы дома № 7, корпус 1, на улице Федора Абрамова, строительство нового жилого комплекса «Облака» нарушает их права на пользование дворовой инфраструктурой.
«Строительную площадку огородили забором. Забор установлен на отремонтированном по федеральной программе участке дороги – в проезде между домами № 9, корпус 1, № 7, корпус 1, № 5, корпус 1. Также строители перекрыли движение между домами, оставив только один проезд под аркой на этой же улице у дома № 9, который постоянно занят машинами на выгрузке. Нарушен проект, который предусматривал заезд на стройку с Ленинградского проспекта, а не со двора. У нас не стало доступа и к площадке для сбора крупных бытовых отходов, которая была установлена на средства ТСЖ. Постепенно разрушается тротуар от движения большегрузного транспорта. Грязь со стройплощадки разносится по всему двору. Работа на стройке начинается с семи утра даже в выходные дни, шум техники мешает людям отдыхать», – написали жители в обращении.
Эксперты ОНФ побывали на строительной площадке и убедились, что она развернута в непосредственной близости от жилого дома № 7, корпус 1.
«Действительно, новая стройка «захватила» все, что только было можно в этом дворе: дорогу, тротуар, парковку, проезды. Безусловно, власть должна отреагировать, а для начала – пересмотреть условия аренды земельного участка с ограничением доступа транспорта на дворовую территорию ЖСК «Ломоносовский». И самое печальное заключается в том, что постепенно большегрузный транспорт разрушает проезд, который был отремонтирован по федеральной программе. Считаем, что компания-застройщик должна будет его отремонтировать», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Сергей Альбицкий.