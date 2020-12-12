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Еще одна жертва коронавируса в Архангельске – генерал ракетных войск

Как стало известно, сегодня ночью от осложнений, непосредственно связанных с коронавирусом, скончался генерал майор в отставке, бывший командир дивизии противовоздушной обороны Владимир Сороченко.

Владимир Леонидович окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР, Военную академию им. М. В. Фрунзе, Военную академию Генштаба, Финансово-экономический институт. Командовал ротой, батальоном, полком. В 1988 году был переведен на службу в Поморье, командовал 77 гвардейской дивизией, руководил штабом армейского корпуса. В послужном списке Сороченко — 26 лет безупречной службы Родине.

В 1994 году ушёл в запас в звании генерал-майора. Награждён орденом «Знак Почёта» и многими медалями.

Уже на гражданке Владимир Сороченко окончил финансово-экономический институт, руководил архангельскими филиалами «Мосбизнесбанка» и «Банка Москвы». Работал полномочным представителем президента «Банка Москвы» в Северо-Западном федеральном округе. С 2003 года — генеральный директор главного управления филиала ООО «Росгосстрах — Северо-Запад» по Архангельской области.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

18 январь 13:09 | : Будни

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