Митрополит Корнилий: «Нести свой жизненный крест»

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 15 января, в праздник преставления и второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского, совершил Божественную литургию в Ильинском кафедральном соборе областной столицы.
Владыке сослужило духовенство храма, песнопения исполнил квартет певчих Архиерейского хора.
После богослужения архипастырь обратился к прихожанам с проповедью. Ниже приводим полный текст архипастырского слова.
Всех вас, возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с праздником памяти святого преподобного и богоносного отца нашего Серафима, Саровского чудотворца!
Наставления угодника Божия близки каждому из нас, многие с раннего детства читали житие преподобного Серафима. Святитель Антоний Воронежский говорил о святом такие замечательные слова: «Он, как пудовая свеча, всегда горит пред Господом, как прошедшею своею жизнью на земле, так и настоящим своим дерзновением пред Святою Троицею». Неугасимой лампадой загорелся светильник в саровских лесах преподобный Серафим, возле него отогревалась вся Россия.
Кто читал летопись Серафимо-Дивеевского монастыря, знает о том, что преподобный имел великий дар пророчества, он видел будущее как настоящее. Всё, о чем предсказывал преподобный, сбылось в круговороте нашей истории. В 1990-х годах православная Россия обрела бесценное сокровище — многоцелебные мощи преподобного Серафима, мы имеем залог Божией милости к нам, помня его слова о том, что путем великих страданий Господь приведет Россию к будущей вечной славе.
Помолимся сегодня угоднику Божию Серафиму, чтобы он, любвеобильный, у Престола Божия молился за Церковь нашу православную и Отечество наше Российское. Будем всегда помнить его наставление: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Не десять человек, не сто, а тысячи людей вокруг нас спасутся, если будем иметь мирен дух! Преподобный стяжал в сердце благодать Святого Духа и всех, кто приходил к нему, приветствовал пасхальным приветствием «Христос воскресе, радость моя!»
Пусть радость, которую имел преподобный Серафим, вселится в наши души и сердца и укрепит нас в несении нашего жизненного креста. Еще раз, дорогие мои, всех вас сердечно поздравляю с праздником памяти преподобного Серафима, Саровского чудотворца!
(по материалам Архангельской епархии)