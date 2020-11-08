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Губернатора НАО настиг COVID

Об этом Юрий Бездудный оповестил на своей страничке в социальной сети.

Прочем, по его же словам, чувствует он себя вполне прилично, находится на домашней самоизоляции и руководит округом дистанционно. Например, сегодняшнюю планерку провел в режиме видеоконференции.

При этом управляемый им округ находится в списке наиболее благополучных территорий в части эпидемиологической обстановки. Что называется - не везет, так не везет. Впрочем, нельзя исключить, что этот случай завозной.

Напомним, что Бездудный вошел в рейтинг самых успешных губернаторов как «открытие года».

Коварный коронавирус все чаще стал поражать известных политиков. Так, на днях он достал сенатора Ольгу Епифанову, проходящую лечение в стационаре.

11 январь 12:50 | : Будни

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