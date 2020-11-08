Губернатора НАО настиг COVID

Об этом Юрий Бездудный оповестил на своей страничке в социальной сети.
Прочем, по его же словам, чувствует он себя вполне прилично, находится на домашней самоизоляции и руководит округом дистанционно. Например, сегодняшнюю планерку провел в режиме видеоконференции.
При этом управляемый им округ находится в списке наиболее благополучных территорий в части эпидемиологической обстановки. Что называется - не везет, так не везет. Впрочем, нельзя исключить, что этот случай завозной.
Напомним, что Бездудный вошел в рейтинг самых успешных губернаторов как «открытие года».
Коварный коронавирус все чаще стал поражать известных политиков. Так, на днях он достал сенатора Ольгу Епифанову, проходящую лечение в стационаре.