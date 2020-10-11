Выздоравливайте, Ольга Николаевна! Экс-депутат от Архангельской области подхватила коронавирус

Об этом Ольга Епифанова, действующий сенатор от Республики Коми, еще недавно представлявшая Архангельскую область в Государственной Думе, сообщила на своей страничке в Facebook:
Как ни береглась, всё-таки заболела.
Ковид. Первые несколько дней практически бессимптомно, будто легкая простуда. А потом сразу всё вкупе: лихорадка, температура до 38, затруднённое дыхание.
Сдала тест ПЦР - положителтный.
Госпитализировали в "красную зону".
Небольшое поражение легких есть, и пока прогрессирует. Но не критично.
Назначили лечение, поставили в предплечье катетер для инъекций.
Прогноз благоприятный, так как обратилась за медицинской помощью вовремя, не пыталась заниматься самолечением.
Чувствую себя увереннее. Нет больше состояния неопределенности, я точно знаю, чем больна, с чем предстоит бороться.
Врачи, медсестры и весь персонал в нашем отделении очень заботливы. Процедуры и лекарства строго по часам, постоянное наблюдение.
Теперь и я на своем опыте прочувствовала, как четко соблюдается алгоритм работы в "красной зоне". И как эта работа сложна: несмотря на постоянное напряжение, на сильную усталость, надо быть доброжелательным и внимательным к пациентам, внимательно выслушать, успокоить, сказать ободряющие слова.
Огромное спасибо медикам за их труд!
Спасибо и моим подругам из Социал-демократического союза женщин России.
Вчера написала в наш чат, попросила молитв, так как очень переживала, а доброе слово всегда приносит облегчение.
Друзья, очень прошу вас: если вдруг почувствуете "простудное" недомогание, не тяните, сдайте тест на ковид! Не ставьте себе диагнозов и не пытайтесь лечиться самостоятельно. Обращайтесь к докторам! На ранней стадии болезнь легче победить. Ковид - не шутки.
Берегите себя и своих близких!
На связи
Редакция тоже надеется, что все обойдется. Выздоравливайте, Ольга Николаевна!