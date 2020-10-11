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Выздоравливайте, Ольга Николаевна! Экс-депутат от Архангельской области подхватила коронавирус

Об этом Ольга Епифанова, действующий сенатор от Республики Коми, еще недавно представлявшая Архангельскую область в Государственной Думе, сообщила на своей страничке в Facebook:

Как ни береглась, всё-таки заболела.

Ковид. Первые несколько дней практически бессимптомно, будто легкая простуда. А потом сразу всё вкупе: лихорадка, температура до 38, затруднённое дыхание.

Сдала тест ПЦР - положителтный.

Госпитализировали в "красную зону".

Небольшое поражение легких есть, и пока прогрессирует. Но не критично.

Назначили лечение, поставили в предплечье катетер для инъекций.

Прогноз благоприятный, так как обратилась за медицинской помощью вовремя, не пыталась заниматься самолечением.

Чувствую себя увереннее. Нет больше состояния неопределенности, я точно знаю, чем больна, с чем предстоит бороться.

Врачи, медсестры и весь персонал в нашем отделении очень заботливы. Процедуры и лекарства строго по часам, постоянное наблюдение.

Теперь и я на своем опыте прочувствовала, как четко соблюдается алгоритм работы в "красной зоне". И как эта работа сложна: несмотря на постоянное напряжение, на сильную усталость, надо быть доброжелательным и внимательным к пациентам, внимательно выслушать, успокоить, сказать ободряющие слова.

Огромное спасибо медикам за их труд!

Спасибо и моим подругам из Социал-демократического союза женщин России.

Вчера написала в наш чат, попросила молитв, так как очень переживала, а доброе слово всегда приносит облегчение.

Друзья, очень прошу вас: если вдруг почувствуете "простудное" недомогание, не тяните, сдайте тест на ковид! Не ставьте себе диагнозов и не пытайтесь лечиться самостоятельно. Обращайтесь к докторам! На ранней стадии болезнь легче победить. Ковид - не шутки.

Берегите себя и своих близких!

На связи

Редакция тоже надеется, что все обойдется. Выздоравливайте, Ольга Николаевна!

09 январь 09:44 | : Будни

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