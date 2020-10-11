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COVID до сих пор залетает в Поморье из Турции

По данным регионального антиковидного штаба, за последние сутки в Архангельской области после коронавируса выздоровели 108 человек (всего 38 945), в то же время были выявлены 242 новых случая инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 46 жителей Северодвинска (8 из которых — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 44 архангелогородца; 
  • 16 жителей г. Котласа и Котласского района (13 и 3 случая соответственно); 
  • 33 новых случая выявлено в Каргопольском районе; 
  • 31 — в Онежском; 
  • 22 — в Устьянском; 
  • 19 — в Коношском; 
  • 10 — в Шенкурском; 
  • 9 — в Вельском районе; 
  • 5 — в г. Новодвинске; 
  • 4 — в Холмогорском районе; 
  • по 1 — в Пинежском и Виноградовском районах.

Кроме того, среди новых случаев выявлен один завозной: заболевший — северодвинец, вернувшийся с отдыха в Турции.

08 январь 13:47 | : Будни

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