COVID до сих пор залетает в Поморье из Турции

По данным регионального антиковидного штаба, за последние сутки в Архангельской области после коронавируса выздоровели 108 человек (всего 38 945), в то же время были выявлены 242 новых случая инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 46 жителей Северодвинска (8 из которых — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 44 архангелогородца;
- 16 жителей г. Котласа и Котласского района (13 и 3 случая соответственно);
- 33 новых случая выявлено в Каргопольском районе;
- 31 — в Онежском;
- 22 — в Устьянском;
- 19 — в Коношском;
- 10 — в Шенкурском;
- 9 — в Вельском районе;
- 5 — в г. Новодвинске;
- 4 — в Холмогорском районе;
- по 1 — в Пинежском и Виноградовском районах.
Кроме того, среди новых случаев выявлен один завозной: заболевший — северодвинец, вернувшийся с отдыха в Турции.