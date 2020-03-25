С благословения: Русская классическая школа открыла свои двери в Архангельске

В столице Поморья по благословению митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия начался учебный год в классах, работающих по проекту Русской классической школы.
«За парты в первом, втором и третьем классах сели 26 мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 10 лет, занятия будут проходить с 9 до 15 часов. Работать с ребятами будут хорошие профессиональные педагоги. В коллективе есть учителя начальных классов, логопед, нейропсихолог, учителя музыки и английского языка. Закон Божий будет преподавать священник Димитрий Костюченко», — рассказала руководитель проекта тренер-методист Русской классической школы Ирина Костюченко.
Отметим, что работа классов Русской классической школы в здании на Урицкого, 8 — это пилотный проект готовящейся к открытию православной гимназии во имя святого князя Александра Невского.
«За время реализации пилотного проекта будет сформирован педагогический коллектив, родительское сообщество, создана материально-техническая база. Педагоги Архангельска смогут познакомиться с уникальным для города православным образовательным проектом. Востребованность духовно-нравственного воспитания подтверждена большим числом обращений родителей», — рассказал секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов.
Напомним, что образовательная система Русской классической школы основана на учебных книгах К. Д. Ушинского, а также на советских учебниках арифметики А. С. Пчёлко и Г. Б. Поляка, которые были переработаны, адаптированы к современным реалиям и снабжены подробными поурочными разработками.
По системе РКШ работают десятки учебных заведений в России и за рубежом. Есть специальные учебные и методические пособия. Более подробную информацию об РКШ можно узнать на сайте: https://russianclassicalschool.ru.
(по материалам Архангельской епархии)