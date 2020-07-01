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Архангельск литературный: В конце августа здесь пройдет фестиваль книги «Белый июнь»

В Архангельске с 28 по 30 августа в рамках фестиваля новой культуры «Другой» пройдёт фестиваль книги «Белый июнь». В нём примут участие писатели со всей страны — номинанты и лауреаты главных литературных премий России. В их числе - Алексей Сальников, Шамиль Идиатуллин и Евгения Некрасова.

 С читателями на фестивале встретится Алексей Сальников — автор бестселлера «Петровы в гриппе и вокруг него». За роман писатель получил премию «Нацбест» и приз жюри премии «НОС», режиссёр Антон Федоров поставил одноимённый спектакль в «Гоголь-центре», а Кирилл Серебренников в 2019 году приступил к съёмкам фильма по книге с Чулпан Хаматовой и Иваном Дорном.

 исатель и журналист, автор романа «Город Брежнев» Шамиль Идиатуллин презентует на «Белом июне» роман «Бывшая Ленина» о современной российской глубинке. Главный герой книги — муниципальный чиновник, который пытается разобраться с опасной свалкой в небольшом поволжском райцентре. В 2020 году роман вошёл в длинный список «Нацбеста» и в короткие списки «Большой книги» и «АБС-премии».

 Среди гостей фестиваля — писательница и сценаристка Евгения Некрасова. Её дебютный роман «Калечина ‑Малечина» про буллинг в школе попал в короткие списки премий «НОС», «Большая книга» и «Национальный бестселлер». В 2020 году в длинный список «Нацбеста» вошла книга рассказов писательницы «Сестромам. О тех, кто будет маяться».

  «Мы хотим познакомить архангелогородцев с лучшим, что есть в современной российской прозе и поэзии, - говорит программный директор фестиваля книги «Белый июнь» Михаил Фаустов. - Для нас важно установить контакт между авторами и читателями, потому что общение всегда рождает новые смыслы и вдохновляет на действия. Книжный фестиваль с дискуссиями, встречами и обсуждениями показывает, что современная литература — это живой процесс, а читатели — его равноправные участники. Тематически программа фестиваля разбита на три направления — основной блок, детский и региональный. В каждом из них будут выступать как приезжие писатели, так и местные авторы. Полную программу мы опубликуем уже 10 августа. Следите за новостями!»

 Всего на фестивале выступят более 20 писателей, литературных критиков и издателей, в их числе:

  • Александр Снегирёв, писатель, лауреат премии «Русский Букер»;
  • Алексей Поляринов, писатель, со-переводчик «Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уоллеса;
  • Александр Архангельский, писатель, литературовед и критик;
  • Анна Козлова, молекулярный генетик, популяризатор науки, спикер TEDx;
  • Александр Гаврилов, поэт, критик, телеведущий;
  • Борис Куприянов, основатель книжного магазина «Фаланстер» и портала «Горький»;
  • Галина Юзефович, литературный критик и книжный обозреватель «Медузы»;
  • Александр Иванов, основатель и главный редактор издательства Ad Marginem;
  • Константин Мильчин, литературный критик, журналист, шеф-редактор Storytel.

 На ярмарке можно будет купить книги издательств Corpus, «Альпина Паблишер», «Редакция Елены Шубиной», «Лимбус», «Самокат», книжного магазина «Подписные издания» и других. Фестиваль книги «Белый июнь» пройдёт в Петровском парке с 28 по 30 августа. Подробнее на сайте https://whitefest.ru.

 Мероприятие состоится с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе — все форматы событий будут согласованы с Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области.

 Организаторы — Фонд развития культуры и искусства Архангельской области, Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» и Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

 

О летнем фестивале книги «Белый июнь»

«Белый июнь» — фестиваль книги в Архангельске, программа которого включает лекции и мастер-классы, встречи с писателями и презентации книг, круглые столы и дискуссии, книжную ярмарку. Фестиваль «Белый июнь» впервые пройдёт с 28 по 30 августа в Петровском парке Архангельска.

 Фестиваль организуют Фонд развития культуры и искусства Архангельской области, Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» и Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова при поддержке Министерства культуры Архангельской области.

 Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

 

 








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31 июль 15:05 | : Будни

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