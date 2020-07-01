ОНФ: Проект строительства корпуса Виноградовской ЦРБ не доработан

Активисты ОНФ просят правительство Архангельской области взять под особый контроль строительство корпуса Виноградовской ЦРБ
Строительство центральной районной больницы тянет почти на 300 млн рублей, однако, проект недоработан, говорится в распространенном пресс-релизе регионального отделения ОНФ.
Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области обратились к региональным властям с призывом взять на особый контроль строительство корпуса Виноградовской центральной районной больницы. После ознакомления с ходом строительных работ на объекте общественники пришли к выводу о недоработках проекта и выявили ряд недостатков в выполнении отдельных видов работ.
Несмотря на наличие положительного заключения государственной экспертизы по проекту, в ходе его реализации было выявлено множество замечаний. Общественники пришли к выводу, что государственный заказчик проектных работ не принимал должного участия в проектировании и не привлекал специалистов из сферы здравоохранения, он формально подошел к исполнению принятых на себя обязательств.
Как выяснили активисты ОНФ, замечания к проектной документации были и у подрядной строительной организации. Приступив к выполнению работ, подрядчик выявил несоответствие проекта нормативной документации в части архитектурных решений, пожарной безопасности, теплоснабжения, генерального плана, вентиляции и инженерного оборудования. Указанные недостатки проектных решений требуют устранения и дополнительного финансирования.
«При посещении объекта у нас появились замечания по нарушению технологии укладки бордюрного камня и увлажнению поверхности внутренних стен в подвальных помещениях строящегося корпуса. Последнее может быть обусловлено как нарушением технологии выполнения работ (некачественной гидроизоляцией), так и ошибками при проектировании (отсутствие системы дренажа, гидроизоляции, использование ненадлежащего утеплителя)», – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.
Он также добавил, что подведомственному учреждению – ГУКС необходимо уделять больше внимания качеству и содержанию проектных решений, заказчиком которых оно выступает.
Напомним, ранее ОНФ обращалось к властям Северодвинска устранить недочеты благоустройства Приморского парка и сквера Александра Невского, также общественники проанализировали благоустройство улицы Набережной в Вельске, где возможно идет нецелевое и неэффективное расходование бюджетных средств – замечания направлены в правительство региона. Кроме того, эксперты ОНФ предложили пересмотреть техническое задание по благоустройству Аллеи Героев в Катунино (стоимость контракта 29 млн руб), однако к экспертному мнению ОНФ не прислушались. Сейчас там выполняется герметизация (гидроизоляция) старой системы канализации под Аллеей. Стоимость таких работ составляет 12,5 млн рублей. Согласно сметным расчетам экспертов ОНФ за эти деньги можно сделать замену всей системы канализации на новую и даже сэкономить средства. Только так система канализации будет работать исправно долгое время.