Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Бесплатное горячее питание для школьников под надзором ОНФ

28 июля в 10:00 мск в Интерфаксе Бюро расследований ОНФ проведет Всероссийский онлайн-форум «Про питание», посвященный вопросам организации школьного питания детей в стране с 1 сентября 2020 года.

В мероприятии планируют принять участие представители ФАС России, Генпрокуратуры РФ, Минпросвещения РФ, Министерства финансов РФ, Роспотребнадзора, а также представители региональных министерств и ведомств, бизнеса и родительской общественности.

Обеспечение бесплатным питанием начальной школы в регионах и их готовность к этому, общественный контроль и контроль со стороны органов власти, возможность изменения ранее заключенных контрактов на организацию питания в связи со вступлением в силу нового федерального закона – лишь часть вопросов, которые будут подняты на мероприятии.  

Напомним, что активисты и эксперты проекта Бюро расследований ОНФ с 2017 году работают над вопросом обеспечения качественным питанием детей в школах и детских садах страны. Предложения общественников об усилении контроля, о пересмотре ответственных за питание детей, а также о возможности обеспечения бесплатным питание вошли в перечень поручений президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина.

СПРАВОЧНО:

15 января 2020 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин дал поручение организовать бесплатное горячее питание для всех учеников младшей школы. 18 февраля 2020 годаГД РФ принят Федеральный закон №47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», регулирующий отношения в области организации питания и обеспечения качества пищевых продуктов.

СПИКЕРЫ:

Елена Шмелева, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус»

Антон Гетта, координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы

Андрей Тенишев, начальник управления по борьбе с картелями ФАС России

Владимир Чернигов, президент АНО «Институт отраслевого питания

Валерий Алексеев, руководитель Бюро расследований ОНФ

 

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Программа включает общую дискуссию и две тематических секции: для заказчиков и поставщиков и для родителей и общественных контролеров.

Доступ в пресс-центр Интерфакс в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой запрещен. Представители СМИ могут принять участие в Форуме дистанционно при предварительной аккредитации

Трансляция будет доступна после регистрации на сайте https://ru.surveymonkey.com/r/PROPITANIE

 

АККРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СМИ:

Татьяна Ченцова, t.malginova@onf.ru,7(906)560-86-19  

24 июль 07:27 | : Будни

Главные новости


«К сентябрю можем остаться без выборов и врио». Деньрожденьческий разговор с кандидатом в губернаторы
«Нами проверяли прочность спортивных трибун». К 40-летию Московской Олимпиады
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2020 (230)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)

Деньги


все материалы
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20