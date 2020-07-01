Бесплатное горячее питание для школьников под надзором ОНФ

28 июля в 10:00 мск в Интерфаксе Бюро расследований ОНФ проведет Всероссийский онлайн-форум «Про питание», посвященный вопросам организации школьного питания детей в стране с 1 сентября 2020 года.
В мероприятии планируют принять участие представители ФАС России, Генпрокуратуры РФ, Минпросвещения РФ, Министерства финансов РФ, Роспотребнадзора, а также представители региональных министерств и ведомств, бизнеса и родительской общественности.
Обеспечение бесплатным питанием начальной школы в регионах и их готовность к этому, общественный контроль и контроль со стороны органов власти, возможность изменения ранее заключенных контрактов на организацию питания в связи со вступлением в силу нового федерального закона – лишь часть вопросов, которые будут подняты на мероприятии.
Напомним, что активисты и эксперты проекта Бюро расследований ОНФ с 2017 году работают над вопросом обеспечения качественным питанием детей в школах и детских садах страны. Предложения общественников об усилении контроля, о пересмотре ответственных за питание детей, а также о возможности обеспечения бесплатным питание вошли в перечень поручений президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина.
СПРАВОЧНО:
15 января 2020 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин дал поручение организовать бесплатное горячее питание для всех учеников младшей школы. 18 февраля 2020 годаГД РФ принят Федеральный закон №47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», регулирующий отношения в области организации питания и обеспечения качества пищевых продуктов.
СПИКЕРЫ:
Елена Шмелева, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус»
Антон Гетта, координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы
Андрей Тенишев, начальник управления по борьбе с картелями ФАС России
Владимир Чернигов, президент АНО «Институт отраслевого питания
Валерий Алексеев, руководитель Бюро расследований ОНФ
Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Программа включает общую дискуссию и две тематических секции: для заказчиков и поставщиков и для родителей и общественных контролеров.
Доступ в пресс-центр Интерфакс в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой запрещен. Представители СМИ могут принять участие в Форуме дистанционно при предварительной аккредитации
Трансляция будет доступна после регистрации на сайте https://ru.surveymonkey.com/r/PROPITANIE
АККРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СМИ:
Татьяна Ченцова, t.malginova@onf.ru,7(906)560-86-19