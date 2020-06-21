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В Архангельске продлили коронавирусные ограничения

Как известно, после резкого уменьшения роста заболеваемости в Северодвинске, столица области стала главным эпицентром роста статистики по распространению вируса ковид в регионе.

В связи с этим на вчерашнем заседании оперативного штаба по контролю за пандемией было принято волевое решение о продлении ранее заявленных ограничительных мер до 28 июля включительно. Наблюдатели полагают, что заявленным числом дело не закончится…

Прежде всего, будет усилен контроль за соблюдением профилактических мер на общественном транспорте – водители и кондукторы в обязательном порядке должны носить марлевые повязки и проводить дезинфицирующие мероприятия, а специальные группы волонтеров приводить в чувства несознательных пассажиров.

Бесплатно маски будут выдаваться гражданам после 65 лет (на взгляд возраст определят или документы потребуют?), а также детям.

Администрации города (в который уже раз) поручили усилить контроль за работой общепита (обслуживание только на вынос) и развлекательных заведений (закрыты полностью).

Также на заседании особо отмечалось, что открытие вельского скейт-парка при большом скоплении заскучавшего по увеселительным мероприятиям народа привело к резкому скачку заболеваемости во всем районе.

22 июль 07:09 | : Будни

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