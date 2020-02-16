Осенью в Архангельске откроется православная гимназия по типу Русской классической школы

В столице Поморья по благословению митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия открыт набор детей в первый, второй и третий классы, работающие по проекту Русской классической школы, на 2020-2021 учебный год.
Собрание для родителей будущих учеников состоится 12 июля в 17:00 в здании школы на Урицкого, 8. Вход со стороны набережной Северной Двины.
Руководитель проекта тренер-методист Русской классической школы Ирина Костюченко отметила, что набор учеников будет проходить через собеседование.
«Мы планируем обучать не более 30 ребят в трех классах по 10 человек, а детей с 4 лет принимаем в группу дошкольной подготовки, — рассказала Ирина Александровна. — У нас изучаются все предметы, дети будут подготовлены ко всем необходимым аттестациям. Обучением ребят займутся опытные педагоги, хочу сказать, что сегодня сформирована творческая команда профессионалов, курирует нашу работу методист Галина Неверович из Северного Арктического федерального университета. Надеемся, всё получится!»
Уточнить информацию и узнать подробности можно по телефонам: +7 (952) 302 6909 — Ирина Александровна, и +7 (962) 659 1643 — Анна Васильевна.
Отметим, что работа РКШ станет пилотным проектом православной гимназии во имя святого князя Александра Невского в Архангельске.
Образовательная система Русской классической школы основана на учебных книгах К. Д. Ушинского, а также на советских учебниках арифметики А. С. Пчёлко и Г. Б. Поляка, которые были переработаны, адаптированы к современным реалиям и снабжены подробными поурочными разработками.
По системе РКШ работают десятки учебных заведений в России и за рубежом. Есть специальные учебные и методические пособия. Более подробную информацию об РКШ можно узнать на сайте: https://russianclassicalschool.ru.