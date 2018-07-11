В НАО открывают рестораны и выпускают пожилых на волю

К такому решению пришел местный оперативный штаб под одобрительный комментарий ВрИО губернатора округа.
Юрий Бездудный:
«Ненецкий округ один из немногих регионов, где сохраняется благополучная эпидобстановка. Считаю, что такой эффект в первую очередь, дает строгий контроль прибывающих в регион граждан и их двухнедельная самоизоляция. Поэтому мы оставим ее как одну из главных мер профилактики распространения коронавируса, но внутри региона, думаю, уже можно открыть заведения общественного питания, разумеется, с соблюдением всех мер противоэпидемиологической безопасности, тем более что у жителей округа уже давно есть запрос на это».
Соответственно, 1 июля в там откроются заведения общепита, ношение марлевых повязок будет носить рекомендательный характер, а с граждан старше 65 лет снимается режим самоизоляции.
Ну, а жизнь покажет…