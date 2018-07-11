Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В НАО открывают рестораны и выпускают пожилых на волю

К такому решению пришел местный оперативный штаб под одобрительный комментарий ВрИО губернатора округа.

Юрий Бездудный:

«Ненецкий округ один из немногих регионов, где сохраняется благополучная эпидобстановка. Считаю, что такой эффект в первую очередь, дает строгий контроль прибывающих в регион граждан и их двухнедельная самоизоляция. Поэтому мы оставим ее как одну из главных мер профилактики распространения коронавируса, но внутри региона, думаю, уже можно открыть заведения общественного питания, разумеется, с соблюдением всех мер противоэпидемиологической безопасности, тем более что у жителей округа уже давно есть запрос на это».

Соответственно, 1 июля в там откроются заведения общепита, ношение марлевых повязок будет носить рекомендательный характер, а с граждан старше 65 лет снимается режим самоизоляции.

Ну, а жизнь покажет…

 

30 июнь 11:12 | : Будни

Главные новости


«В булочной вы больше рискуете!». Оперштаб Архангельской области убеждает в безопасности поправок
Деньги некуда девать? Арбитражный суд Архангельской области захотел новое здание
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2020 (301)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20