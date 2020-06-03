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Мы – не Астрахань! Архангельск не попал в список городов-аллергиков

По данным федерального социологического опроса, проведенного в июне 2020 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, чаще всего аллергические реакции случаются у жителей: Омска, Челябинска и Самары.

Респондентам задавал три вопроса: 

Скажите, у вас есть аллергия? На что? В период обострения вы обращаетесь к врачу?

Далее следуют такие города как: Москва (4), Екатеринбург (5), Волгоград (6), Уфа (7), Пермь (8), Воронеж (9), Санкт-Петербург (10), Казань (11), Новосибирск (12) Иваново (13), Красноярск (14), Нижний Новгород (15), Ростов-на-Дону (16), Астрахань (17), Саратов (18), Краснодар (19) и Симферополь (20).

Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, уточнил, что чаще всего респонденты, страдающие аллергией, называли источниками: пыль (61%), пыльцу цветущих растений (23%), шерсть домашних животных (8%), продукты питания (4%), лекарственные препараты (2%), алкоголь (1%) и бытовую химию (1%).

Эксперт отметил, что к врачебной помощи в разгар аллергической реакции обращаются лишь (12%) жителей России, (88%) принимают антигистаминные лекарственные препараты по ранее полученным рекомендациям. Респонденты, попавшие в выборку, указали, что выбирают антиаллергенные препараты, основываясь на рекомендациях: провизоров в аптеках (46%), врачей (31%), СМИ и рекламы (14%), знакомых и родственников (9%). 

 

29 июнь 09:00 | : Будни

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