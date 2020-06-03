Завтра в Архангельске День города… не увидим, так послушаем

28 июня столица области отмечает свой очередной день рождения.
В соответствии с карантинными мерами, массовых мероприятий на свежем воздухе не намечается. Однако…
Рассказывает издание «Регион 29»:
В этом году областной столице исполняется 436 лет. И пускай отпраздновать массово пока не получается, всё же архангелогородцев ждёт множество интересных мероприятий.
Они пройдут онлайн в группе ВКонтакте «Открытый Архангельск». Увлекательную программу придумали в каждом культурном центре города и библиотеках, первая трансляция начнётся в полдень.
Наталья Зарубина, начальник управления культуры и молодёжной политики администрации Архангельска:
— Мы услышим поздравления горожан, мы услышим поздравления творческих коллективов, поздравления нашего сказочного бренда Снеговика и кота Гостинца. Не обошли мы и детишек — большая программа подготовлена онлайн для детей, — рассказала начальник управления культуры и молодёжной политики администрации Архангельска Наталья Зарубина.
Пользователи соцсети смогут присоединиться к онлайн-прогулке по Чумбаровке, поучаствовать в познавательных викторинах, заглянуть на фотовыставки. К тому, что в этом году привычных уличных мероприятий не будет, архангелогородцы относятся с пониманием.