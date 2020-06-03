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Завтра в Архангельске День города… не увидим, так послушаем

28 июня столица области отмечает свой очередной день рождения.

В соответствии с карантинными мерами, массовых мероприятий на свежем воздухе не намечается. Однако…

Рассказывает издание «Регион 29»:

В этом году областной столице исполняется 436 лет. И пускай отпраздновать массово пока не получается, всё же архангелогородцев ждёт множество интересных мероприятий.

Они пройдут онлайн в группе ВКонтакте «Открытый Архангельск». Увлекательную программу придумали в каждом культурном центре города и библиотеках, первая трансляция начнётся в полдень.

Наталья Зарубина, начальник управления культуры и молодёжной политики администрации Архангельска: 

— Мы услышим поздравления горожан, мы услышим поздравления творческих коллективов, поздравления нашего сказочного бренда Снеговика и кота Гостинца. Не обошли мы и детишек — большая программа подготовлена онлайн для детей, — рассказала начальник управления культуры и молодёжной политики администрации Архангельска Наталья Зарубина.

Пользователи соцсети смогут присоединиться к онлайн-прогулке по Чумбаровке, поучаствовать в познавательных викторинах, заглянуть на фотовыставки. К тому, что в этом году привычных уличных мероприятий не будет, архангелогородцы относятся с пониманием.

 

 

27 июнь 10:10 | : Будни

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