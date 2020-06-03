Группа "Аквилон": Сирень украсит наш город

Группа «Аквилон» продолжает принимать активное участие в социальных проектах муниципалитета столицы Поморья.
В Ломоносовском парке в рамках акции «Сады памяти» были высажены 75 саженцев кустов сирени, предоставленных группой «Аквилон». Растения приобретены компанией в дендросаде САФУ им. М. В. Ломоносова. Все они крепкие, подросшие и адаптировавшиеся к северному климату. Акция собрала более 150 горожан. В ней принял участие и председатель Совета директоров Группы «Аквилон» Александр Фролов.
- В год 75-летия великой Победы город воинской славы Архангельск участвует в очень важной и нужной акции. «Сад памяти» — это место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам, куда можно приходить чтить своих павших родственников. Это не просто акция, а вклад в сохранение памяти о бессмертных подвигах наших предков, - отметил Александр Фролов.
Международная акция «Сад Памяти» проводится по инициативе движения «Волонтёры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы. Ее цель - создать каждому из погибших в годы великой Отечественной войны живой памятник, высадив 27 миллионов деревьев по всей стране. В Архангельске – городе воинской славы акция проходит во всех территориальных округах. Так в Майской Горке у школы Соловецких юнг 22 июня были высажены 15 кленов, в Ломоносовском округе на пр. Ленинградский между ул. Первомайская и ул. Октябрят - 75 саженцев сирени.
Группа «Аквилон» продолжает сотрудничество с муниципалитетом по озеленению Архангельска в рамках программы компенсационных посадок деревьев и кустарников. Так в октябре прошлого года Группа «Аквилон» оказала помощь в дополнительном озеленении парка «Зарусье». Для сохранения красивых кустов сирени находившихся в границах строительной площадки ЖК «River PARK» вблизи пересечения улицы Урицкого и набережной Северной Двины была организована их пересадка в парке «Зарусье». 12 кустов отлично прижились в своем новом «доме», сейчас покрылись листвой и начинают цвести.