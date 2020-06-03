Не менее ста в сутки. Коронавирус в Архангельской области не отступает

По данным, опубликованным региональным оперштабом, за прошедшие сутки в Поморье заразились еще 121 человек. Общее число за время пандемии составило 4 395.
Суточная карта инфицирования:
46 архангелогородцев;
45 северодвинцев, из них 22 – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
8 жителей Холмогорского района;
5 новых случаев зарегистрировано в Коряжме;
по 4 – в Пинежском и Приморском районах;
3 – в Новодвинске;
по 2 – в Плесецком и Ленском районах;
по одному – в Котласском и Вилегодскоом.
Выздоровели за сутки 119 человек.