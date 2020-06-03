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Не менее ста в сутки. Коронавирус в Архангельской области не отступает

По данным, опубликованным региональным оперштабом, за прошедшие сутки в Поморье заразились еще 121 человек. Общее число за время пандемии составило 4 395.

Суточная карта инфицирования:

46 архангелогородцев;

45 северодвинцев, из них 22 – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

8 жителей Холмогорского района;

5 новых случаев зарегистрировано в Коряжме;

по 4 – в Пинежском и Приморском районах;

3 – в Новодвинске;

по 2 – в Плесецком и Ленском районах;

по одному – в Котласском и Вилегодскоом.

Выздоровели за сутки 119 человек.

19 июнь 14:36 | : Будни

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