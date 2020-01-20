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Архангельская область плохо выздоравливает от коронавируса

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал процент выздоровевших от COVID-19 в регионах СЗФО.

 

В целом по России выздоровел 51% от общего числа выявленных случаев коронавируса. По СЗФО это число несколько ниже – 47%.

 

Выше всего процент выздоровевших на Северо-Западе в Ленинградской области – 73% (2434 человека), в Мурманской области -  69% (2569 человек) и в Коми – 55% (939 человек).

Санкт-Петербург – на шестом месте, здесь выздоровело 44% (8521 человек) от общего количества выявленных заболевших.

Меньше всего процент выздоровевших в Новгородской области и в НАО – он составляет 25%, а так же в Архангельской области – 29%.

10 июнь 14:41 | : Будни

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