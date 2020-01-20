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Список врачей Архангельской области, получивших медицинский «Оскар»

25 мая 2020 года состоялось вручение ежегодной премии «Оскар для здравоохранения», проводимой сообществом врачей «Доктор на работе».

Голосование проходит по «гамбургскому счету» - врачи сами выбирают лучших коллег путем тайного голосования.

Лучшими врачами Архангельской области по основным специальностям в этом году признаны:

 
Лучший акушер-гинеколог Архангельской области — Ланцева Лариса Анатольевна
Лучший анестезиолог Архангельской области — Иванова Вероника Геннадьевна
Лучший дерматовенеролог Архангельской области — Сумарокова Ольга Игоревна
Лучший кардиолог Архангельской области — Шумилова Надежда Валериевна
Лучший врач клинической лабораторной диагностики Архангельской области — Шестакова Ольга Борисовна
Лучший невролог Архангельской области — Голяков Дмитрий Александрович
Лучший педиатр Архангельской области — Чуприс Марина Александровна
Лучший психиатр Архангельской области — Слободянюк Никита Владимирович
Лучший стоматолог Архангельской области — Лишнева Анна Петровна
Лучший терапевт Архангельской области — Дюкова Вера Валерьевна
Лучший травматолог-ортопед Архангельской области — Савельев Михаил Юрьевич
Лучший врач ультразвуковой диагностики Архангельской области — Котлов Андрей Петрович
Лучший хирург Архангельской области — Митягин Сергей Анатольевич

06 июнь 08:08 | : Будни

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