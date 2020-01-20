День защиты нерожденных детей. Церковь и ее аргументы

Статья руководителя направления профилактики абортов Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, исполнительного директора благотворительной программы «Спаси жизнь», директора «Дома для мамы» православной службы «Милосердие» Марии Студеникиной опубликована в «Комсомольской правде».
В день защиты детей важно разобраться, а что такое защита детей? Должны ли мы защищать детей, которые находятся в утробе матери?
Конвенция ООН о правах ребенка однозначно утверждает: да. Церковь и общественные организации утверждают: да. Уполномоченный при президенте по правам ребенка утверждает: да. Но не у всех в России это вызывает сочувствие.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить продажу абортивных препаратов в аптеках и сделать производство абортов финансово менее выгодным для клиник. Но несколько депутатов высказались против.
Вообще в последнее время общественные и церковные организации все чаще обвиняют в том, что, выступая в защиту права на жизнь нерожденных детей, мы нарушаем права женщин.
Давайте попробуем разобраться, за что же, собственно, выступает Церковь и профильные общественные организации.
Итак, во-первых, мы выступаем за право женщины иметь полную и достоверную информацию об аборте, его физических и психологических последствиях для здоровья женщины. Именно поэтому важно, чтобы во всех женских консультациях работали психологи и социальные работники, которые бы выслушивали женщину, помогли услышать себя и разобраться в сложившейся ситуации. За последние 5,5 лет работы нашей программы «Спаси жизнь» благодаря психологическому консультированию и помощи от аборта спасено 12 655 детских жизней, а более 110 000 нуждающихся семей получили помощь. Это ежедневная и кропотливая работа 178 высококвалифицированных специалистов в 136 лечебно-профилактических учреждениях 36 субъектов РФ.
Во-вторых, мы выступаем за право беременной женщины не подвергаться психологическому давлению со стороны врачей, не слышать в свой адрес таких фраз, как «Зачем тебе рожать третьего?» и пр.
В-третьих, мы выступаем за право женщины знать о побочных действиях лекарственных препаратов, которые имеют или носят абортивный характер. Чтобы впоследствии не обращаться за помощью к врачам для восстановления своего здоровья.
В-четвертых, мы выступаем за право женщины знать о существующих мерах поддержки, которые на данный момент созданы для женщин, ее ребенка и семьи в целом. Помимо государственных мер, Церковь и общественные организации открыли за последние 7 лет 74 новых приютов для женщин, работают 209 центров гуманитарной помощи — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.
Эта комплексная система сопровождения беременной женщины и ее семьи от момента, когда она узнала, что беременна, вплоть до разрешения всех основных проблем семьи с новорожденным ребенком. Семье мы оказываем вещевую, продуктовую, психологическую, духовную, юридическую, денежную, социальную, медицинскую помощь, предоставляем приют, обучение профессии, трудоустройство, досуг для старших детей, решаем вопросы с яслями и детским садом. Только за последний год в наших приютах и центрах гуманитарной помощи получили помощь более 1 млн человек.
Но сегодня, к сожалению, далеко не все женщины об этом всем знают. Имея опыт работы с женщинами, которые совершили аборт, в 80% случаев наши психологи и социальные работники слышат от них одно: «Если б я знала об этом раньше, если бы мне кто-то подсказал, тогда бы я приняла другое решение...».
Мы за то, чтобы женщины сначала узнали обо всем этом, а потом уже принимали осознанное и взвешенное решение о жизни своих детей. Мы выступаем за право женщин знать.
Очень рада, что уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова выступила в защиту права на жизнь нерожденных детей. В ее докладе, обнародованном на прошлой неделе, были обозначены важные меры, которые будут способствовать уменьшению количества совершаемых абортов в России. Но на самом деле таких мер больше, и они уже давно обсуждаются в экспертном сообществе. За этими предложениями стоят миллионы людей. И я очень надеюсь, что предложения Анны Юрьевны дадут новый виток развития и решения этой проблемы.