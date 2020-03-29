+72. Северодвинск стал региональным «центром» заболеваемости коронавирусом

51 случай из 72-х за сутки по Архангельской области… таковы вчерашние данные оперативного штаба по ситуации распространения вируса COVID-19 на территории региона.
Кроме Северодвинска, случаи заражения отмечены в:
- 17 в Архангельске (из них 5 в Первой городской больнице);
- 1 в Плесецком р-не;
- 1 в Виноградовском р-не;
- 1 в Коряжме;
- 1 в Новодвинске.
По словам главы администрации города корабелов Игоря Скубенко, в основном заболевали сотрудники градообразующих предприятий – «Севмаша и «Звездочки». «Но это не очаг инфекции, а случаи заражения сотрудников от ранее заболевших людей».
В Северодвинске усиливаются карантинные меры… но о приостановке работы вышеуказанных предприятий, на чем ранее настаивала часть городской общественности, речь пока не идет.