«Мы склоняем головы…» Поздравление мэра Архангельска с юбилеем Победы

- Уважаемые ветераны войны и труженики тыла! Дорогие архангелогородцы! Сердечно поздравляю вас с Юбилеем Победы в Великой Отечественной войне!
75 лет мы живем под мирным небом, строим города, развиваем производство, воспитываем детей. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но память о Великой Победе народа остаётся в наших сердцах.
Город воинской славы Архангельск внес весомый вклад в общую Победу. В каждой архангельской семье есть свои герои, есть правда о военном прошлом города и страны.
К великому сожалению всё меньше остается тех, кто насмерть стоял под Москвой и сражался за Сталинград, кто освобождал оккупированную фашистами Европу, отстаивал морские рубежи, трудился на заводах, в госпиталях. Мы склоняем головы перед теми, кто воевал на полях сражений, кто трудился в тылу, пережил военное детство. Низкий поклон вам, наши дорогие ветераны! Вы для нас - живое олицетворение беззаветной любви к Родине.
Пусть Великий подвиг народа объединяет нас и впредь. Здоровья, благополучия, мирного неба над головой. C праздником! С Днем Победы!