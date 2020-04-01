Участники «Молодежки ОНФ» в Архангельской области: первая кровь

Четыре представителя команды «Молодежка ОНФ» в Архангельской области приняли участие во всероссийском марафоне #ОставайсяДонором, впервые сдав кровь.
«В связи с распространением коронавируса и введением режима самоизоляции медицинским учреждениям необходим запас донорской крови и плазмы. Мы все сдавали кровь первый раз, каждый - по 480 миллилитров. Мы понимаем, как это важно: возможно, мы спасли жизнь кому-то из пациентов больниц», – сказала участница акции #МыВместе и команды «Молодежка ОНФ» в Архангельской области Наталья Чудинова.
Ребята отметили, что чувствуют себя хорошо и горды тем, что смогли принять участие в марафоне и стать донорами.
«На Архангельской станции переливания крови нас очень тепло встретили. Мы в свою очередь рассказали о своей общественной работе: почти ежедневно участники «Молодежки ОНФ» доставляют пожилым и нуждающимся людям, многодетным семьям лекарства, продукты питания и товары первой необходимости», - прокомментировал участник акции #МыВместе в Архангельской области Андрей Захарьин.
Напомним, марафон #ОставайсяДонором, приуроченный к Национальному дню донора, организован «Молодежкой ОНФ» и Службой крови в рамках акции #МыВместе, которая проводится во всех регионах страны. Телефон горячей линии работает в круглосуточном режиме: 8 (800) 200-34-11. По указанному номеру или на сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь или стать волонтером.