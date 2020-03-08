Архангельск стали очищать от зимней грязи в усиленном режиме

Бригады МУП «Архкомхоз» в рамках весенне-летнего содержания продолжают уборку грязи с проезжей части мостовых сооружений города вдоль бортового камня и из-под ограждений.
Вчера была закончена уборка территории Кузнечевского моста. Вывезено порядка 60 кубометров песка и грязи. Также выполнена уборка мостовых сооружений на ул. Дачная, ул. Мостостроителей и Окружном шоссе (округ Варавино-Фактория).
Наряду с этим специалисты предприятия приступили к уборке территории Северодвинского моста. Площадь моста убрана в полном объёме, ведутся работы по уборке на подходах. Данные работы проводятся в ночное время.
В МУП «Архкомхоз» отмечают, при установлении положительных температур воздуха будет производиться мойка дорожного покрытия и ограждений мостовых сооружений с применением специализированной техники предприятия.
Сегодня специалисты предприятия выполняют уборку мусора и смета вдоль бортового камня и ограждений на мостах через реку Соломбалка по пр. Никольский и по ул. Советская, также на автодорожном мосту в поселке Кемский (все работы проводятся в Соломбальском округе). В то же время продолжается окраска конструкций перехода в поселке Глухое (Исакогорский округ).
Напомним, что вчера врио главы региона Александр Цыбульский через СМИ и соцсети раскритиковал уборку областной столицы – он такого в других городах не видел. В то же время наблюдатели советуют новому главе региона обратить внимание на финансирование бюджета города в части исполнения им столичных функций.