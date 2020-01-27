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Благодатный огонь на Пасху в этом году сойдет в режиме онлайн

Ежегодная церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Израиле пройдет без присутствия паломников из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акивы Тора.

По его словам, к церемонии допустят около 10 человек. Трансляция из храма будет вестись на весь мир, сообщает портал Правмир.

После церемонии служащие Греческой Православной Церкви доставят огонь к Яффским воротам Старого города Иерусалима для представителей посольств разных стран. Те в свою очередь отвезут огонь в аэропорт Бен-Гурион и передадут в самолеты. Представители разных стран, которые прилетят за огнем, не смогут выходить из самолетов из-за условий карантина.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли 25 марта из-за распространения коронавируса. Церемония схождения Благодатного огня состоится 18 апреля в Великую Субботу.

(по материалам Архангельской епархии)

08 апрель 09:54 | : Будни / Верую

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