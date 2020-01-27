Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Служить не дальше ста метров от дома? Президент Путин подписал указ о призыве в армию

Вчера на официальном портале кремлевской администрации был опубликован указ о начале весеннего призыва.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2019 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 135 тыс. человек».

Наблюдатели недоумевают, как данный документ будет совмещаться с режимом самоизоляции, объявленным в российских регионах, где даже выгул собак разрешен не дальше, чем на сто метров от подъезда?

К тому же любой армейский призыв сопровождается обязательной медкомиссией в военкоматах и очередями из призывников… не говоря уже о сборных пунктах.


31 март 08:40 | : Будни

Главные новости


Тест на коронавирус у 21-летней котлошанки подтвердился. Ищут ее попутчиков
Бывший мэр Архангельска считает коронавирус «информационным вбросом»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2020 (281)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)

Деньги


все материалы
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20