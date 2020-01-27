Служить не дальше ста метров от дома? Президент Путин подписал указ о призыве в армию

Вчера на официальном портале кремлевской администрации был опубликован указ о начале весеннего призыва.
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2019 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 135 тыс. человек».
Наблюдатели недоумевают, как данный документ будет совмещаться с режимом самоизоляции, объявленным в российских регионах, где даже выгул собак разрешен не дальше, чем на сто метров от подъезда?
К тому же любой армейский призыв сопровождается обязательной медкомиссией в военкоматах и очередями из призывников… не говоря уже о сборных пунктах.