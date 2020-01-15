Кришнаизм как опасный социальный эксперимент. Беседа с игуменом Феодосием (Нестеровым)

Последние десять лет миссионерская деятельность этой религиозной секты претерпела глубокие изменения. Современный кришнаизм, оставаясь маргинальным, инородным для нашего общества культом, шагает под вывеской семейных клубов, психологических тренингов, гастрономических кружков, магазинов экотоваров, педагогических программ…
- Отец Феодосий, в конце прошлого месяца на страницах нескольких региональных и федеральных информагентств была поднята проблема распространения оккультизма и эзотерики под видом педагогических методик. Речь идет о теории гуманной педагогики Шалвы Амонашвили, основанной на учении «Агни Йога» Николая и Елены Рерих, и теософии Елены Блаватской. Сегодня теория и практика последователей гуманной педагогики сливаются с движением «Психология третьего тысячелетия», за которым стоит скандально известная секта кришнаитов. Вы как священник и руководитель епархиального отдела по взаимодействию с обществом не раз обращались к этой теме. Что заставляет Вас из раза в раз обращать внимание на эту проблему?
- В первую очередь практика. До назначения наместником монастыря, я был настоятелем храма и подворья Веркольского монастыря в Архангельске. По своему укладу подворье – это приходской храм. Прихожане – жители нашего города. Так сложилось что именно к нам, со своей болью, трагедией обращаются люди, пережившие «знакомство» с этими и многими другими культами. О деструктивном характере секты кришнаитов написано много, есть несколько квалифицированных экспертных заключений, в том числе и крупными медицинскими специалистами. На бытовом уровне опасность представляет стремительная десоциализация личности, нарушение гармонии семейных отношений, расшатывание психики и возможное в связи с этим обострение хронических и проявление латентных расстройств психики.
- Часто к Обществу сознания Кришны – кришнаитам применяют термин «секта»? Сами они естественно утверждают, что это не так. Как на Ваш взгляд обстоит дело в действительности?
Само понятие «секта» появилось в христианской терминологии. В отношении течений индуизма, особенно замешанных на восточном оккультизме оно вряд ли применимо. Там не существует как таковых канонов, а само мировоззрение является политеистичным, в религиозно-философском отношении - размытым. Тем более, и это общеизвестный факт, современные кришнаиты к традиционным религиям Индии имеют весьма опосредованное отношение. Истоки современного кришнаизма следует искать в 60-х – 70-х гг, в творчестве фармацевт Абхай Чаран Де, более известного как Прабхупада. Он был последователем так называемой «Миссии Гаудия», основанной в конце XIX века Бхактивинодой Тхакур - чиновником на службе английской колониальной администрации. Сами ортодоксальные гаудиты, поклоняющиеся легендарному проповеднику Чайтанья современный кришнаизм не признают. Тем более его миссионерская практика сложилась в годы, когда учение Прабхупады набирало обороты в США, впитав в себя прозелитизм западных конфессий.
- В 2013 – 2014 гг, вместе с принятием поправок в закон «О противодействии экстремизму» и особенно, после утверждения на федеральном уровне Закона «О миссионерской деятельности» культы взяли «на вооружение» старый прием - действуют под прикрытием коммерческих, общественных, частных образовательных организаций. Кришнаиты в этом преуспели, превзошли даже последователей секты сайентология. Как обстоит дело в Архангельске?
- Вы правильно сказали: организации прикрытия. Их в Архангельске и Северодвинске только, на основе открытых источников можно назвать не менее десяти. Это клубы «Благость», «Магия женственности», дом восточных практик «Монада», магазин «Зеленый кардамон» и несколько лавочек поменьше. До недавнего времени каждый год Архангельск посещали «учителя» международного движения «Психология 3000». На сегодняшний день это самый масштабный кришнаитский проект, охвативший Россию и страны ближнего зарубежья. А в качестве «партнеров» секты в нашем регионе, в разное время выступали предприятие «Правда Севера», Центр культуры и массовых мероприятий (ЦКиОМ), некоторые библиотеки.
- Расскажите подробнее об этом движении. Насколько мне известно, они появились довольно давно, первые семинары и курсы в Москве и Санкт-Петербурге прошли еще в 2005 году. В то время, когда интерес к разного рода психологическим тренингам только начинал расти.
Начнем с того, что это дочерняя структура кришнаитов. Все беседы и лекции «учителя» Психологии 3000 о семье, о воспитании детей, об отношениях мужчины и женщины - не более, чем инструмент для того, чтобы внести в сознание человека нужные для изменения личности доктрины. Конечная цель – сформировать армию послушных потребителей как духовной, так и материальной продукции культа. То и другое в избытке поставляют ашрамы кришнаитов как в Индии, так и самой России. Кстати в Архангельске кришнаиты являются едва ли не основными организаторами дней Индии и сопутствующих им ярмарок.
Несколько лет назад по России прошла, в буквальном смысле эпидемия увлечения программой «Ведическая женственность». Создавались клубы, кружки, проводились тренинги. Наш регион не исключение. Теорию и практику этого движения продвигала дочь одного из депутатов Государственной Думы. Все закончилось хорошо. После беседы с нашим предыдущим архиереем – митрополитом Даниилом, она пересмотрела свое отношение к кришнаизму. А до этого была попытка адоптировать методики «Психологии 3000» к некоторым социальным и просветительским проектам епархии.
Методология движения разрабатывалась в так называемом «Институте прикладных духовных технологий» (США, Пенсильвания). На мой взгляд, попытка адаптации к проектам Русской Православной Церкви – это не частная инициатива отдельных сторонников движения, а часть их политики. Четыре года назад, кришнаиты под эгидой общероссийского проекта «Общее Дело» выпустили ряд информационных материалов, предназначенных для реабилитации нарко и алко-зависимых. При этом, вместе с лекциями и беседами руководителей «Психология 3000» Гадецкого, Авакова, Таркгаковой, Блекта материалы содержали беседы с известными психологами, а также лекции православных специалистов.
- Организация коммерческих площадок, ярмарок, участие в проектах с поддержкой государства. Все это говорит о значительной поддержке на высоком уровне. Вспомнить хотябы эпизод с признанием сборника Прабхупады «Бхагават-Гита как она есть» экстремистским. Последовавшими за этим решением митингами в индийских городах с «ритуалом» сжигания чучела профессора Александра Дворкина – знаменитого российского сектоведа…
Да, на современном этапе кришнаизм пользуется системной поддержкой. В том числе и в политических кругах Индии. Речь идет о контактах с международной ультраправой индуистской националистической организации как «Вишва хинду паришад», основанной 29 августа 1964 г. Официальной доктриной этой организации является поддержка любых организаций, лоббирующих интересы Индии в других странах. На съезде этой организации в 1988 году в Катманду было принято постановление о необходимости возвращения России и русских в «лоно родной веры», то есть индуизма. На Всемирном индуистском конгрессе, который состоялся в Дели в 20-х числах ноября 2014 г., христианство было названо одним пяти главных врагов индуизма, наряду с исламом, марксизмом, материализмом и системой государственного образования, истоки которого в своей стране индусы видят в колониальном прошлом. Русское Православие как часть большого христианского мира, как мы понимаем, тоже считается врагом.
- Если это так. То задача противодействия таким организациям как Общество сознания Кришны, дочерним структурам, вроде «Психологии 3000» выходит за пределы наших с вами возможностей. Я имею ввиду Церковь и светских специалистов, как сектоведов, так и религиоведов
- И да, и нет. Деятельность кришнаитов со всеми их проектами - «Психология третьего тысячелетия», «Ведическая женственность» и пр. можно рассматривать как форму духовного порабощения. И Церковь здесь не может молчать. С другой стороны, очевидно, что это – геополитический проект, встроенный в более масштабные процессы. Кришнаизм – это один из инструментов колонизации нашего культурного, духовного, в конечном счете, даже политического пространства, это грандиозный социальный эксперимент по прививанию псевдовосточного образа жизни в России. Мы живем в эпоху информационной войны. Последствия которой на отдаленную перспективу могут стать очень серьезными.
Беседовал Сергей Денисов