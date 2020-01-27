Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Переработка мусора: островная философия

О том, как решают проблему с утилизацией мусора в развитых европейских странах знают многие. Так, в Германии почти две трети всего мусора проходит  вторичную переработку, Швеция перерабатывает почти 100% всех отходов, сжигая при этом почти половину. А как с отходами поступают на островных территориях, где свободных территорий мало, а плотность населения высокая? Мы собрали самые интересные «островные» кейсы. 

Сингапур

Одной из таких стран с небольшой территорией и растущей плотностью населения является Сингапур. Город-государство располагается на 63 островах, и места для крупных полигонов ТБО здесь просто нет.  Поэтому, например, штраф за выброшенную на улице бумажку в переводе на российскую валюту составит около 40 тысяч рублей. Сингапурцы не могут себе позволить мусорить, поэтому город является одним из самых чистых на планете. А отсортированные и собранные твердые отходы здесь отправляются на глубокую переработку. По статистике на 2018 год, 61% отходов в стране перерабатывался, 37% - сжигалось. 

Оставшиеся 2% неперерабатываемых отходов в Сингапуре располагают на полигоне, который находится на острове Симакао. Этот искусственный остров полностью образован из бытовых и промышленных отходов. А сам Симакао засажен деревьями и напоминает скорее парк, чем полигон ТБО. На острове строго следят за  экологической обстановкой, поэтому здесь настолько безопасно, что местные жители приезжают сюда купаться и ловить рыбу.

Сардиния

Этот регион Италии выбрал другой путь. Здесь в приоритете – предотвращение появления большого количества отходов. Так, на Сардинии необходимо отдельно собирать чистую бумагу и картон, пластик и металл, органические отходы и неперерабатываемый мусор, стекло. На каждый вид мусора свой контейнер, вывоз которого осуществляется по определенным дням. И график вывоза мусора очень удобный: органику забирают практически каждый день, а содержимое раздельных контейнеров, которые накапливаются медленнее, вывозят еженедельно. Это заставляет людей задумываться, как им уменьшить количество отходов, потому что никто не хочет жить рядом с переполненными контейнерами. 

Жители острова настолько активно вовлечены в процесс сортировки, что поражающие 85% отходов здесь отправляют на переработку. В итоге от 350 килограммов ТБО на человека в год, остаётся около 50 килограммов общего мусора. Более того, регион взял на себя обязательства и дальше идти по пути уменьшения количества отходов: хотят сократить количество общего мусора на 80 процентов (до 10 килограммов на человека в год).

Также на Сардинии работают несколько мусоросжигающих предприятий последнего поколения, которые перерабатывают отходы в энергию. 

Япония

Страна принадлежит к группе государств, которые реализуют инициативу трех R — reduce, reuse, recycle — по сокращению объема, повторному использованию и переработке отходов. Япония уже несколько десятков лет занимается раздельным сбором мусора - в некоторых городах его начали сортировать уже с первой половины 1970-х годов.

Здесь раздельно собирают предназначенные для сжигания отходы, ресурсы для повторного использования: стеклянные бутылки, алюминиевые банки и т.п, отдельно металл и пачки газет. Крупногабаритные отходы можно выкинуть, только предварительно оплатив их вывоз. 

Складывать мусор разрешено исключительно в специальные прозрачные мешки, при сборе рабочие мусоровозов проверяют, соответствует ли содержимое мешков тому, что собирают в этот день недели. Пакет с «неправильным» мусором брать не будут. 

Часть мусора в Японии сжигают, этим в стране занимаются 1120 заводов, при этом больше трети из них еще и производят электроэнергию. Пепел с мусоросжигательных заводов возят на полигоны, впоследствии их засыпают землей и устраивают на их месте парки. А на одном таком могильнике, кстати, строят объекты олимпийской деревни к летним Играм, которые пройдут в Токио в 2020 году. Золотые медали для Олимпиады тоже, кстати, имеют «мусорное» происхождение – японцы отладили извлечение из бытовой техники разнообразных полезных материалов, драгметаллы для медалей добывают из мусора. 

Негорящие отходы японцы измельчают и используют в качестве сырья для строительства насыпных островов.

Япония является рекордсменом по повторному использованию ПЭТ-бутылок - 85% таких отходов возвращаются на прилавки магазинов. К 90% в Японии приближается сбор и переработка алюминиевых банок. 


При этом, конечно, гораздо больше в мире островных территорий, где вопрос утилизации отходов еще не решен: Кипр, Кофру, Бали, список можно продолжить.  Впрочем, опыт продвинутых стран говорит об одном: других экологичных способов, кроме переработки и сжигания мусора, человечество еще не придумало. Не зря метод превращения бытовых отходов в энергию путем сжигания десятилетиями применяется в странах Европы, Восточной Азии и США. 

  
27 февраль 14:39 | : Будни

Главные новости


Дороги, которые нам убирают. Михаил Яковлев (Плесецкое дорожное управление)… такой, какой он есть
Как побриться полотенцем, или Суровые уроки сержанта Сенькина (из книги «Гвардии Черток»)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2020 (216)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20