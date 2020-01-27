Переработка мусора: островная философия

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О том, как решают проблему с утилизацией мусора в развитых европейских странах знают многие. Так, в Германии почти две трети всего мусора проходит вторичную переработку, Швеция перерабатывает почти 100% всех отходов, сжигая при этом почти половину. А как с отходами поступают на островных территориях, где свободных территорий мало, а плотность населения высокая? Мы собрали самые интересные «островные» кейсы.
Сингапур
Одной из таких стран с небольшой территорией и растущей плотностью населения является Сингапур. Город-государство располагается на 63 островах, и места для крупных полигонов ТБО здесь просто нет. Поэтому, например, штраф за выброшенную на улице бумажку в переводе на российскую валюту составит около 40 тысяч рублей. Сингапурцы не могут себе позволить мусорить, поэтому город является одним из самых чистых на планете. А отсортированные и собранные твердые отходы здесь отправляются на глубокую переработку. По статистике на 2018 год, 61% отходов в стране перерабатывался, 37% - сжигалось.
Оставшиеся 2% неперерабатываемых отходов в Сингапуре располагают на полигоне, который находится на острове Симакао. Этот искусственный остров полностью образован из бытовых и промышленных отходов. А сам Симакао засажен деревьями и напоминает скорее парк, чем полигон ТБО. На острове строго следят за экологической обстановкой, поэтому здесь настолько безопасно, что местные жители приезжают сюда купаться и ловить рыбу.
Сардиния
Этот регион Италии выбрал другой путь. Здесь в приоритете – предотвращение появления большого количества отходов. Так, на Сардинии необходимо отдельно собирать чистую бумагу и картон, пластик и металл, органические отходы и неперерабатываемый мусор, стекло. На каждый вид мусора свой контейнер, вывоз которого осуществляется по определенным дням. И график вывоза мусора очень удобный: органику забирают практически каждый день, а содержимое раздельных контейнеров, которые накапливаются медленнее, вывозят еженедельно. Это заставляет людей задумываться, как им уменьшить количество отходов, потому что никто не хочет жить рядом с переполненными контейнерами.
Жители острова настолько активно вовлечены в процесс сортировки, что поражающие 85% отходов здесь отправляют на переработку. В итоге от 350 килограммов ТБО на человека в год, остаётся около 50 килограммов общего мусора. Более того, регион взял на себя обязательства и дальше идти по пути уменьшения количества отходов: хотят сократить количество общего мусора на 80 процентов (до 10 килограммов на человека в год).
Также на Сардинии работают несколько мусоросжигающих предприятий последнего поколения, которые перерабатывают отходы в энергию.
Япония
Страна принадлежит к группе государств, которые реализуют инициативу трех R — reduce, reuse, recycle — по сокращению объема, повторному использованию и переработке отходов. Япония уже несколько десятков лет занимается раздельным сбором мусора - в некоторых городах его начали сортировать уже с первой половины 1970-х годов.
Складывать мусор разрешено исключительно в специальные прозрачные мешки, при сборе рабочие мусоровозов проверяют, соответствует ли содержимое мешков тому, что собирают в этот день недели. Пакет с «неправильным» мусором брать не будут.
Часть мусора в Японии сжигают, этим в стране занимаются 1120 заводов, при этом больше трети из них еще и производят электроэнергию. Пепел с мусоросжигательных заводов возят на полигоны, впоследствии их засыпают землей и устраивают на их месте парки. А на одном таком могильнике, кстати, строят объекты олимпийской деревни к летним Играм, которые пройдут в Токио в 2020 году. Золотые медали для Олимпиады тоже, кстати, имеют «мусорное» происхождение – японцы отладили извлечение из бытовой техники разнообразных полезных материалов, драгметаллы для медалей добывают из мусора.
Негорящие отходы японцы измельчают и используют в качестве сырья для строительства насыпных островов.
Япония является рекордсменом по повторному использованию ПЭТ-бутылок - 85% таких отходов возвращаются на прилавки магазинов. К 90% в Японии приближается сбор и переработка алюминиевых банок.