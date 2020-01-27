Афонский старец: «Я стараюсь многим людям показать любовь»

Интервью с греческим священником, настоятелем мужского монастыря святого Нектариуса, патером Нифаном. (г.Афины) о политике, молодежи и христианской любви…
Читаете ли вы газеты?
- Газеты я не читаю, но я общаюсь со многими людьми и от них узнаю новости, которые происходят в мире. Самую хорошую газету, которую я вижу, это сердца людей. В них я читаю их проблемы, переживания и боль.
В Афинах выпускается газеты, освещающие православные темы?
- Да, есть, не как газеты, а как журналы. Также каждую неделю выпускаются листки с описанием церковных праздников и текстами на религиозную тему. Есть очень много религиозных газет. Каждый митрополит в своем районе выпускает газету. Также есть две знаменитые газеты, которые выпускаются каждую неделю.
Пользуетесь ли вы услугами СМИ для освещения деятельности монастыря?
- Есть радиостанция, на которой рассказывают о расписании монастыря, говорят о том, в какое время будут проводиться богослужения, также студенты создали сайт нашего монастыря в интернете и размещают там аудиозаписи, сделанные во время разговоров на собрании с прихожанами монастыря.
Доверяют ли в Греции журналистом?
- Да, доверяют, но у журналистов есть проблемы с политиками. Политики очень сильно влияют на СМИ. Часто политики хотят показать, что они очень хорошие, именно за этим они обращаются в средства массовой информации. Если журналист отказывается создать положительные впечатления о политике, то ищут другого журналиста. В Греции очень мало серьёзных журналистов, которые обладают доверием людей.
Журналисты часто берут на себя функцию священников и обличают пороки общества, навязывают людям моральные нормы.
Каково ваше мнение на этот счёт?
- Это очень рискованно, если журналист не имеет религиозного образования. Когда журналист – христианин, ведёт христианскую жизнь, причащается, ходит в церковь, тогда он будет помощником другим людям, но журналист не может заменить священника. Журналист не может прощать грехи, не может исповедовать, но он может помочь словами иной раз лучше чем любой другой священник. Журналисты могут помочь, как священники, но не могут делать то, что делают священники. Чтобы журналист чего-то добился, он должен понимать, что журналистика - это не работа, но литургия, т.е. журналисты должны помогать людям как священники.
Как вы относитесь к тому, что молодые люди совершают самоубийства?
- Если человек совершает самоубийство-это знак того, что человек уходит от Христа. Если молодые люди совершают самоубийства, это значит, что люди, которые старше их, не замечают проблем молодых людей. В тяжелую минуту жизни молодые не знают, кто может протянуть им руку. Они думают, что могут уйти от этой проблемы, совершив самоубийство. Это наша вина, потому что в трудную минуту мы не привили любовь к христианской жизни.
Есть ли в Греции другие пороки: наркомания, алкоголизм, порнография?
- В первую очередь - любовь вот, что не хватает людям, которые столкнулись с этими зависимостями. Люди впадают в зависимости, чтобы заменить ими любовь. Очень много проблем происходит в семьях. Мы должны принимать людей с зависимостями такими какими они есть, а не представлять их такими, какими мы их хотели бы видеть.
Какую помощь вы оказываете в ситуации зависимости?
- Людям нужна не только духовная, но и медицинская помощь, например, доктора, которые лечат людей, должны любить свою работу. Я стараюсь многим людям показать любовь, которую они не имеют и отправляю их в клинику митрополита Афанасия, в которой лечат от зависимостей. Многим людям это помогает. Мы должны очень много работать, чтобы наши дети не попросили наркотики. Мы должны постараться предотвратить зависимость людей от наркотиков, иначе потом бороться с зависимостью становится всё сложнее.
Освещается ли эта информация в СМИ?
-Кто-то говорит о этих проблемах, кто-то не говорит. Они не говорят о проблемах молодых людей. Для них это серьезная рана.
Много ли молодёжи ходит в храм?
- Молодые люди ходят в храм, но если пойти на футбольный матч и вернуться обратно в церковь, то можно понять, где их больше встретишь. Это хорошо, что они приближаются, но совсем молодые люди еще далеко, потому что это мы их выгнали, мы люди, которым мы проповедуем. Можно встретить такого священника, который людей, как пчёл, собирает вместе, мы должны молиться, чтобы побольше было таких людей.
Это дань моде или осознанная потребность в религии?
- Молодые люди, которые сегодня приходят в церковь, хотят этого. Может, конечно, они видят, что бабушка приходит в церковь, и они сами осознанно приходят в церковь.
Что бы вы посоветовали начинающим журналистам?
- Надо, чтоб они говорили, только правду, верили в Господа Бога! Журналисты должны понимать, что то, что они напишут и скажут, может принести людям как пользу, так и вред. Они должны знать, что на них лежит большая ответственность. Я повторюсь, что журналистика - это не работа, но литургия, т.е. журналисты должны помогать людям как священники.
Беседовал Иван Слепцов, студент Северного Арктического Федерального Университета имени М. В. Ломоносова, 2 курс направления «Журналистика», г. Архангельск
Фото Ивана Слепцова.