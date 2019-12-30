Коронавирус испугался Архангельска

По данным Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, на прошлой неделе в Архангельске зарегистрировано 3680 случая ОРВИ. Кроме этого, зарегистрировано 13 случаев заболеваемостью гриппом.
Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом всего населения составил 103,9 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 6,8%.
Управление Роспотребнадзора по Архангельской области напоминает, что можно значительно снизить вероятность заболевания гриппом, предприняв следующие меры:
- сделать прививку против гриппа до начала эпидемического сезона.
- сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте.
- пользоваться маской в местах скопления людей
- избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют
- регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.
- промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта
- регулярно проветривать помещение, в котором находитесь
- регулярно делать влажную уборку в помещении, в котором находитесь
- увлажнять воздух в помещении, в котором находитесь
- вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физическими упражнениями.
P.S. В эти дни при вызове врача на дом с жалобой на симптомы простуды поликлиника сразу задаёт вопрос – выезжал ли заболевший в ближайшие три месяца за границу? Редакцию интересует реакция на ответ – «да, всего три дня как вернулся из Ухани…».
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)