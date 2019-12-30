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Коронавирус испугался Архангельска

По данным Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, на прошлой неделе в Архангельске зарегистрировано 3680 случая ОРВИ. Кроме этого, зарегистрировано 13 случаев заболеваемостью гриппом.

Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом всего населения составил 103,9 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 6,8%.

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области напоминает, что можно значительно снизить вероятность заболевания гриппом, предприняв следующие меры:

- сделать прививку против гриппа до начала эпидемического сезона.

- сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте.

- пользоваться маской в местах скопления людей

- избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют

- регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.

- промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта

- регулярно проветривать помещение, в котором находитесь

- регулярно делать влажную уборку в помещении, в котором находитесь

- увлажнять воздух в помещении, в котором находитесь

- вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физическими упражнениями.

P.S. В эти дни при вызове врача на дом с жалобой на симптомы простуды поликлиника сразу задаёт вопрос – выезжал ли заболевший в ближайшие три месяца за границу? Редакцию интересует реакция на ответ – «да, всего три дня как вернулся из Ухани…».

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

11 февраль 11:57 | : Будни

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