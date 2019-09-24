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Виктор Павленко: Архангельск был, есть и будет северным форпостом России

         Сенатор обсудил с представителями общественности Архангельска подготовку к 75-летию Великой Победы.

           Член Совета Федерации от Архангельской области Виктор Павленко в рамках работы в регионе обсудил с представителями общественности подготовку к 75-летию Великой Победы. Встреча прошла в Северном морском музее Архангельска.

          В мероприятии приняли участие руководитель музея Евгений Тенетов, историк Сергей Терентьев, сотрудник Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Андрей Подоплекин, ветераны Северного морского пароходства, работники музея. Обсуждалось продолжение реализации проекта «Бессмертный экипаж Северных конвоев».

          Как отметил Виктор Павленко, ежегодно в День Победы по улицам Архангельска проходит отдельная колонна Бессмертного экипажа, в которой проносят портреты участников союзных конвоев из стран антигитлеровской коалиции. Эта инициатива была поддержана сенатором, одобрена Советом межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк», Советом ветеранов Северного морского пароходства, Архангельского тралового флота и Клуба «Русский конвой» в Лондоне.

          По словам сенатора, в этом году началась работа над социальным информационным проектом «Бессмертный экипаж», цель которого — сохранение памяти обо всех участниках операций по проводке Северных конвоев в годы Великой Отечественной войны. Разработан сайт проекта, на котором содержится информация обо всех конвоях, участвовавших в них судах и их командах.

           Виктор Павленко напомнил, что 5 декабря исполнится десять лет с момента присвоения Архангельску Указом Президента Российской Федерации почетного звания «Город воинской славы».

         «Это награда нашим уважаемым ветеранам, память о тех, кто не вернулся с полей сражений, умер от голода и лишений в тылу, своим трудом приближая общую Победу. Необходимо сделать все для того, чтобы подвиг предков сохранился в народной памяти на века, - подчеркнул сенатор.

 

 

04 декабрь 13:42 | : Будни

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