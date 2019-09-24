Кому предлагают самую высокую заработную плату в Архангельской области в декабре

Аналитики HeadHunter Северо-Запада проанализировали более 1 938 вакансий, размещенных на hh.ru работодателями в Архангельской области с 1 по 30 ноября 2019 года, составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе и узнали об изменениях, которые произошли на рынке труда за прошедший месяц.
Кроме того, аналитики выбрали 12 востребованных профессий: продавца, разработчика, водителя, менеджера по продажам, официанта, администратора, инженера, маркетолога, дизайнера, слесаря, грузчика и медицинского представителя, чтобы за 2019 год больше узнать о специфике каждой из них. В этом месяце для анализа была выбрана профессия медицинского представителя.
Динамика вакансий и резюме.
Количество вакансий продолжает снижаться. В ноябре компании Архангельской области разместили на 22% меньше предложений о работе, чем год назад. Что касается соискательской активности, число открытых резюме выросло на 11%, если сравнивать с показателем ноября 2018 года. Подобная динамика сказывается на росте уровня конкуренции в регионе.
Уровень конкуренции.
С октября hh.индекс – соотношение активных резюме к вакансиям – увеличился на несколько пунктов, достигнув 5,4 п. Для сравнения: в ноябре 2018 года этот показатель равнялся 3,7 п. То есть на одну вакансию приходится 5 кандидатов, что соответствует норме на рынке труда. В большей степени с серьезной конкуренцией за рабочие места в Архангельской области приходится сталкиваться работникам государственной службы (25 резюме на одну вакансию), представителям сферы добычи сырья (22,2), начинающим специалистам и студентам (9,1). С другой стороны, за внимание соискателей из профобластей консультирования, сервиса, автомобильного бизнеса, страхования, домашнего персонала, медицинских работников и рабочего персонала приходится бороться уже работодателям – в этих сферах сохраняется серьезный дефицит кадров.
Самые востребованные специалисты.
Чаще всего работодатели Архангельской области на hh.ru ищут специалистов в области продаж (38% от общего числа вакансий в Архангельской области, размещенных в ноябре), медицины и фармацевтики, рабочий персонал и соискателей из сферы транспорта, логистики (по 11% на каждую профобласть). Традиционно высок спрос на производственных работников (9%), административный персонал, ИТ-специалистов (по 8%). При этом численно больше на рынке труда Архангельской области представителей сферы продаж (19%), студентов (16%), соискателей из сфер транспорта и логистики, а также производства (по 7%).
Средние предлагаемые заработные платы.
Средняя предлагаемая в вакансиях заработная плата на hh.ru в Архангельской области в ноябре 2019 года составила 35 000 руб. Она совпала со средним уровнем ожиданий по зарплате в резюме архангелогородцев.
Самую высокую зарплату в начале декабря предлагают территориальному менеджеру – до 150 000 руб. на руки.
Рейтинг актуальных вакансий с самой большой заработной платой в Архангельской области в декабре*
|
Должность
|
Отрасль
|
Размер предлагаемой заработной платы
|
Продукты питания
|
До 150 000 руб. на руки
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Сельское хозяйство
|
От 110 000 до 140 000 руб. на руки
|
Туризм, гостиницы, рестораны
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От 100 000 руб. на руки
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Деревообработка
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От 100 000 руб. на руки
|
Розничная торговля
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От 57 400 до 95 700 руб. до вычета налогов
*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат
Ситуация на рынке труда для медицинских представителей. С начала года в Архангельской области на hh.ru размещено на 24% меньше вакансий для медицинский представителей, чем с января по ноябрь 2018 года. Если говорить об уровне конкуренции среди этих специалистов, то в среднем на одну открытую вакансию в ноябре приходилось 16 резюме. При этом уровень ожиданий по зарплате среди представителей этой профессии практически сопоставим с предложением от работодателей: 25 000 руб. vs. 24 000 руб.
К основным требованиям к медицинским представителям можно отнести наличие релевантного опыта работы. Так, в 67% вакансий, открытых с января текущего года в Архангельской области, был указан требуемый профессиональный стаж от 1 года до 3 лет. Значительно меньше предложений о работе для начинающих специалистов (29%). Кроме того, «идеальный портрет» соискателя на эту позицию включает в себя: развитые коммуникативные навыки, наличие водительских прав, фармацевтическое образование, умение и желание работать в команде, организационные навыки, нацеленность на результат.
О HeadHunter
HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 42,4 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 598 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.