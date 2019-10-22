Всероссийский конгресс пациентов: Нельзя лишать льготного лекарственного обеспечения людей с хроническими заболеваниями

В ходе Х Всероссийского конгресса пациентов, который открылся в Москве 28 ноября 2019 года, эксперты выступили с инициативой «отвязать» лекарственное обеспечение больных хроническими, потенциально инвалидизирующими заболеваниями от наличия инвалидности. Об этом сообщает информационная служба конгресса.
Согласно результатам исследования Всероссийского союза пациентов, 33% таких пациентов сталкиваются с проблемой прекращения льготного лекарственного обеспечения и снятия инвалидности в связи с благоприятным эффектом лечения, что приводит к ухудшению состояния здоровья.
Опрос Всероссийского союза пациентов проводился в ноябре 2019 года, в нем приняло участие 815 человек из 75 регионов России. Респондентами стали пациенты, страдающие 24 хроническими заболеваниями, в том числе болезнью Бехтерева, ревматоидным и ювенальным артритами, первичным иммунодефицитов, воспалительными заболеваниями кишечника, системной красной волчанкой.
По данным опроса, 53% таких пациентов отметили, что после снятия с инвалидности льготное лекарственное обеспечение полностью прекратилось, а 21% отметили, что начались перебои в лекарственном обеспечении.
В сентябре 2019 года Счетная палата РФ опубликовала отчет по совершенствованию системы медико-социальной помощи, в котором отмечала, что несмотря на поручения Президента от 17 декабря 2018 года, проблема правильного предоставления медицинской помощи не находит решения. По мнению аудиторов, совершенствование механизма лекарственного обеспечения будет способствовать снижению числа инвалидов, нагрузки на МСЭ и приведет к реальной экономии бюджетных средств.
«Льготное лекарственное обеспечение больным хроническим, потенциально инвалидизирующими заболеваниями в нашей стране положено только при инвалидности. Как только лекарства начинают действовать, функции организма восстанавливаются, то статус инвалидности сразу снимают и болезнь возвращается. Но по факту заболевания такого рода являются хроническими и требуют постоянного лечения независимо от текущего статуса», - подчеркнул сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.
«Мы проводили опрос врачей – 76,4% убеждены, что основная проблема заболевания - прекращение финансирования. Большая часть нормативной базы позволяет нам защищать свои интересы, иначе нам не удавалось бы добиваться положительного решения судов. Требуется обязательная корректировка 890 Постановления Правительства, так как часть региональных законов полностью копирует 890 Постановление Правительства. Мы могли бы вести абсолютно полноценный образ жизни, но многие из нас вынуждены обращаться в суды, если еще могут ходить», - рассказал Алексей Ситало, Президент общества взаимопомощи при болезни Бехтерева.
«Неоднократно проводились исследования, которые показали, что правильное лечение в случае ревматоидного артрита на 5 млрд рублей в год оказывается для государства дешевле, чем инвалидизация и борьба с последствиями. Правильный подход к лечению обеспечит не только сокращение «немедицинских издержек», но и прямых затрат на лечение», - подчеркнула Полина Пчельникова, член Президиума «Российской ревматологической ассоциации «Надежда».
Итогом обсуждения вопроса на Х Всероссийском конгрессе пациентов станет разработка резолюции, которая будет направлена в Министерство здравоохранения и в Государственную Думу. Положения резолюции должны послужить исполнению поручения Президента и стать частью механизма развития пациент-ориентированного здравоохранения.
Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте Всероссийского союза пациентов www.patients.ru .