Как Годзиш поздравил Чертока

Начиная с 1991 года, 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Россия присоединилась к инициативе Генеральной Ассамблеей ООН уже в 1992 году. Праздник, который все чаще именуют Днем мудрости и опыта, получил народное признание.
- Уважаемые ветераны, пенсионеры, представители старшего поколения архангелогородцев! Примите самые сердечные поздравления с Днём пожилого человека! В этот день мы говорим слова признательности и благодарности людям старшего поколения за самоотверженный труд и большой вклад в развитие любимого Архангельска. Вы – «золотой фонд» нашего города. Ваш жизненный и профессиональный путь, умение не щадя себя работать во имя Родины всегда будет служить примером патриотизма и целеустремленности. Низкий вам поклон за воспитание молодых, активных, неравнодушных архангелогородцев, за готовность и дальше участвовать в общественной жизни города! Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, вниманием соратников, детей, внуков и правнуков! Крепкого вам здоровья, мира и долголетия! – говорится в поздравительном адресе Игоря Годзиша.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)