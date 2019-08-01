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"Не будем роптать и жаловаться". Митрополит Корнилий причастил Игоря Скубенко

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 29 сентября совершил Литургию в Никольском храме Северодвинска. В этот воскресный день Православная Церковь продолжает праздновать Воздвижение Креста Господня.

Владыке сослужило духовенство Архангельского и Северодвинского благочиний во главе с игуменом Феодосием (Нестеровым). Среди молящихся был глава города корабелов Игорь Скубенко.

«Христос Спаситель призывал каждого следовать за Ним — сказал владыка в проповеди. — Это значит, что мы должны взять свой крест — скорби, страдания, болезни — и со смирением безропотно нести его. Только на смиренное сердце взирает Господь. Если душа не очистится покаянием, если её не коснутся скорби и болезни, человек не сможет войти в Царство Небесное. Кто из святых прожил безболезненно? Они терпели во много раз больше чем мы! Не будем же и мы роптать, не будем жаловаться, что наша доля тяжка. Пусть Господь Вседержитель поможет всем нам!»

После проповеди архипастырь поблагодарил главу Северодвинска Игоря Скубенко за внимание к духовной жизни города. Градоначальник в свою очередь заверил, что муниципальная власть будет поддерживать благие начинания духовенства.

Северодвинск — город областного подчинения, ведущий промышленный центр Архангельской области и Северо-Запада России, расположен в 35 километрах к западу от Архангельска на побережье Белого моря. Основан как город-спутник крупнейшего судостроительного комплекса страны.

В городе живут более 180 тысяч человек.

Ведущие отрасли экономики Северодвинска — судостроение и судоремонт. Основу экономического потенциала составляют предприятия «Севмаш», «Звездочка» и «Арктика», входящие в состав «Объединенной судостроительной корпорации». На судостроительных предприятиях трудится более 42 тысяч человек.

(по материалам Архангельской епархии)

30 сентябрь 09:11 | : Будни / Верую

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