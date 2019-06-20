Вернули веру в жизнь. Пенсионерка из Яренска прошла в Москве полное обследование.

Раньше подобное было почти фантастикой… . Попасть на обследование в московскую клинику для жителя архангельской глубинки означало большие связи (у кого они есть?) или не менее большие деньги.
Но вот история простой пенсионерки из Яренска, что в Ленинском районе Архангельской области, которая попала в программу, разработанную инвестором проекта ЭкоТехноПарк «Шиес» - ООО «Технопарк» совместно с Правительством Москвы и Фондом развития Ленского района.
Рассказывает сама Татьяна Николаевна:
- На диспансеризации в Яренской больнице меня направили на дополнительное обследование. А аппарат у нас слабоватый, и доктор сказал, что придется съездить в Сыктывкар или Архангельск… И тут мне предложили обратиться к московскому доктору.
(Для справки: уже несколько месяцев в городской больнице Яренска работает специальный кабинет, где ведут прием специалисты московского здравоохранения). В их задачу входит выявить пациентов, нуждающимся в специализированной и высокотехнологичной помощи, которую невозможно предоставить на местном уровне. Чтобы попасть в программу, пациенту необходимо предоставить медицинский полис и заключение специалиста. Далее его ставят в очередь на госпитализацию в одну из московских клиник, разрабатывают персональный план поездки и лечения).
Татьяна Николаевна:
- Нас двоих привезли в московские клиники, меня и одного мужчину. Все было очень удобно, обследовали культурно, поместили в палату. Cо мной беседовали специалисты, я получала необходимые лекарства. А когда на улице зарядил дождь и стало холодно, мне в палату принесли обогреватель. С такой заботой я сталкиваюсь впервые в жизни.
Ей повезло, углубленное обследование не выявило рецидива прошлого заболевания. Осталось приятное послевкусие от самой поездки и благодарность к столичным врачам.
- Я рада, что мне выдался шанс. Охота еще пожить, внуков повидать! Я сама медик, 43 года отработала в медицине, и считаю, что эта программа работает очень хорошо. У нас в глубинке такое, конечно, нужно, потому что в Архангельск ехать очень далеко, и где-то там жить надо. Из нашего района теперь все ездят лечиться в Москву.
Кстати, в вышеуказанную программу с весны текущего года попали более пятисот пациентов (5 % от общего числа жителей Ленского р-на). Часть из них уже вернулась домой, другие только ждут своей очереди… но можно не сомневаться – помощь получит каждый.